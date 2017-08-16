Автор "Игры престолов" страдает от популярности

Знаменитый писатель-фантаст Джордж Мартин, по романам которого был снят сериал "Игра престолов", признался, что не слишком рад шумихе вокруг его работ. По мнению литератора, популярность усложнила его жизнь.

"С популярностью жить стало сложнее, теперь со мной работают пять ассистентов, но работы еще много. Главным способом бороться с шумихой стала работа – сочинять и писать", – признался Мартин на встрече с журналистами в Петербургском РИЦ ТАСС.

Писатель добавил, что хорошо себя чувствует только когда уходит с головой в мир Вестероса и начинает обдумывать судьбы своих героев, передает РИА Новости. Мартин также признался, что подростком ему нравилось читать непредсказуемые книги.

"Когда герой попадает в опасность, читатель должен бояться за него. Поэтому и умер (Эддард) Старк в начале романа, хотя его смерть была запланирована, чтобы дети Старка вышли на первый план", – пояснил он.

Напомним, Джордж Мартин – автор цикла романов "Песнь Льда и Огня", по которым был снят культовый сериал "Игра престолов". Одноименная первая часть его саги вышла в 1996 году.

Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько кланов борются за господство над семью королевствами Вестероса. Всего Мартин запланировал семь книг цикла. Предположительно, последняя из них, "Ветра зимы", выйдет в 2018 году.