Автор "Игры престолов" страдает от популярности
"С популярностью жить стало сложнее, теперь со мной работают пять ассистентов, но работы еще много. Главным способом бороться с шумихой стала работа – сочинять и писать", – признался Мартин на встрече с журналистами в Петербургском РИЦ ТАСС.
Писатель добавил, что хорошо себя чувствует только когда уходит с головой в мир Вестероса и начинает обдумывать судьбы своих героев, передает РИА Новости. Мартин также признался, что подростком ему нравилось читать непредсказуемые книги.
"Когда герой попадает в опасность, читатель должен бояться за него. Поэтому и умер (Эддард) Старк в начале романа, хотя его смерть была запланирована, чтобы дети Старка вышли на первый план", – пояснил он.
Напомним, Джордж Мартин – автор цикла романов "Песнь Льда и Огня", по которым был снят культовый сериал "Игра престолов". Одноименная первая часть его саги вышла в 1996 году.
Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько кланов борются за господство над семью королевствами Вестероса. Всего Мартин запланировал семь книг цикла. Предположительно, последняя из них, "Ветра зимы", выйдет в 2018 году.
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