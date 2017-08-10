Вексельберг построит отель на месте дуэли из "Игры престолов"

Компания российского бизнесмена Виктора Вексельберга Vila Larus заново построит отель "Бельведер" в хорватском Дубровнике. Старая территория гостиницы известна тем, что именно в этом месте снималась одна из самых ярких сцен сериала "Игра престолов".

Высший арбитражный суд Хорватии разрешил российскому предпринимателю заново построить "Бельведер", передает Life.ru. По данным издания, Виктор Вексельберг планирует возвести здание площадью в 25 тысяч квадратных футов по специальному архитектурному проекту от дизайн-студии из Загреба. В новом отеле будет 120 номеров класса "люкс", а на старой территории отеля появится новый пляж.

Сама гостиница располагается на выступающем утесе напротив острова Локрум. Она стала известна в 2015 году после того, как она временно стала съемочной площадкой сериала "Игра престолов". На территории амфитеатра, выходящего к пляжу, сошлись в дуэли такие персонажи, как Оберин и Гора.

Примечательно, что в это время отель фактически уже принадлежал Виктору Вексельбергу. В 2014 году его компания Vila Larus выкупила "Бельведер" на аукционе за 12,2 миллиона евро из-за несостоятельности предыдущего владельца – компании Cleostone. Однако позднее ее директор Звонко Стоевич решил оспорить процедуру банкротства. Судебный процесс затянулся на три года.

Бывший министр экономики, труда и предпринимательства Хорватии Давор Штерн, консультировавший Виктора Вексельберга во время сделки по покупке отеля, рассказал, что на время разбирательства суд заблокировал средства, на которые был куплен "Бельведер". "Деньги были заблокированы, инвестиции приостановлены, ни кредиторы, ни "Ина-индустрия нафте" (кредитор предыдущего собственника. – Прим. Ред.), ни сотрудники не получили причитающиеся им выплаты", – вспомнил он.

Отметим, что с "Игрой престолов" все чаще становятся связаны знаменитые люди со всего мира. Например, в новом, седьмом сезоне одну из ролей исполнил британский музыкант Эд Ширан. Певец сыграл безымянного солдата и даже исполнил часть новой песни. Впрочем, пользователи Сети неоднозначно восприняли его появление в сериале.