За что любят мультфильм "Гадкий я"

С 29 июня в российских кинотеатрах состоялась долгожданная премьера семейного мультфильма – "Гадкий Я" 3. Только за выходные новая часть франшизы собрала более 560 миллионов рублей, став лидером российского кинопроката. Dni.Ru постарались выяснить, за что же так любят злодея Грю и маленьких миньонов российские зрители.

Третья часть мультипликационного фильма о многодетном экс-злодее была представлена под слоганом "Такие разные близнецы". Сюжет мультфильма принял неожиданный поворот, и главному герою Грю пришлось выбирать – остаться на стороне добра рядом со своей возлюбленной Люси или снова окунуться в пучину злодеяний вместе с обретенным братом-близнецом.

Новая лента намного увлекательнее, чем "Гадкий я 2" и почти столь же смешная, как первый мультфильм. Оба главных героя – наглые и упрямые злодеи, которые отлично дополняют друг друга. Одно из достоинств новой ленты – обилие ностальгических отсылок к 1980-м. Создатели картины правильно рассчитали, что сейчас детей в кино водят родители, чья молодость пришлась примерно на то время. Действительно, папы и мамы с удовольствием вспоминают моду и музыку тридцатилетней давности. Новый герой – Бальтазар обожает 80-е, что приводит к боевым сценам под Майкла Джексона и группу A-ha.

Для фанатов предыдущих фильмов сообщаем – все старые герои на месте. Грю Фелониус Мексон – длинноносый, лысый и нескладный человек лет сорока. Хитёр, смел, строг и суров. Добрый суперзлодей. Все три удочеренные девочки тоже здесь.Марго – самая старшая и умная,Эдит – блондинка, которая всегда ходит в розовой вязаной шапке и Агнес – самая младшая, безумно любящая единорогов. Ну и, конечно, миньоны. Кинокритики на популярном сайте "Variety" сразу же отметили: "Теоретически, именно из-за миньонов эти фильмы собрали миллионы, и тот факт, что маленькие желтые парни успевают дважды пукнуть до появления логотипа Illumination, говорит о многом. Они – комедийный элемент в серии, которая и без того очень смешная".

Режиссеры мультфильма утверждают, что изначально миньоны были добавлены в сценарий, чтобы сделать Грю более симпатичным. Они решили, что самый простой способ – окружить его бестолковыми существами. Сначала миньонов хотели сделать большими и похожими на орков, но в процессе разработки они становились все меньше и меньше. Тысячи маленьких желтых человечков, разговаривающих на непонятном языке, привлекли к себе внимание зрителей. В результате именно они стали хорошо продаваемым брендом. Макдональдс даже запустил с ними рекламную компанию, чего не было со времен "Парка юркского периода".

Напомним, что первый "Гадкий я" рассказывал о суперзлодее, которому на время пришлось стать приемным отцом, отчего он изменился и стал добрым.Во второй части мультфильма Грю приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его миньонов. Расследование приходится вести вместе с эксцентричным агентом Люси Уайлд. 147 свиданий спустя Грю и Люси женятся.

И вот новая серия приключений миньонов. Как оказалось, добрая и искренняя анимация может быть близка не только детям, но и взрослым. Она напоминает многим самих себя, внешне часто надевающих маску суровости, а внутри, мечтающих быть принятыми, понятыми и любимыми. По мнению зрителей,"этот мультфильм – точка схождения юной и взрослой аудитории воедино."Гадкий я" формирует общие ценности для детей и их родителей, поскольку только когда они вместе – все по-настоящему счастливы. Ну а кинокритики уже сегодня заявляют, поскольку "рецепт уже железно выработан, следующих серий не избежать, и от нас требуется только смеяться вместе с авторами".