Больной раком Успенский рассказал о лечении

Известный писатель Эдуард Успенский, которого 1 июня срочно госпитализировали, рассказал о своем состоянии. По словам литератора, последние три года он регулярно проходит медицинское обследование и ничего необычного в этом нет.

"Последние три года я через месяц хожу по больницам: из одной – в другую. Но никто не беспокоился. Это обычное явление, без серьезных недомоганий", – цитирует писателя StarHit. Успенский отметил, что новость о его последней госпитализации вызвала большую шумиху.

"Все взбесились: звонят и звонят. Успокойте народ! О моем здоровье, как о здоровье Ленина, сообщают по радио: то все молчали, а теперь взбесились", – добавил литератор.

Напомним, по некоторым данным, пять лет назад у писателя обнаружили рак. Борьба с тяжелым недугом совпала с тяжелым бракоразводным процессом.

Третья жена писателя Элеонора Филина активно выступала на передачах и телешоу, рассказывая о жизни с экс-супругом. 1 июня стало известно, что Успенский был срочно доставлен в одну из столичных клиник. Сообщалось, что врачи стабилизировали состояние пациента, однако и после этого он был под круглосуточным наблюдением.

Эдуард Успенский – советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик и другие.

