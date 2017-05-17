Актер Видов 20 лет болел раком

Советский и американский актер Олег Видов скончался после продолжительной болезни в США. Как оказалось, страшный диагноз был поставлен ему еще 20 лет назад.

Как рассказал изданию "Московский комсомолец" близкий друг актера Игорь Кокарев, Видов скончался от рака костного мозга. Последние пять лет он мужественно боролся со страшным недугом.

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"Благодаря американской медицине и поддерживающей терапии он мог работать, даже в путешествия ездил с женой Джоан. Последний отпуск они провели в Таиланде – уезжали туда на три месяца", – поделился Кокарев. Увы, вскоре после возвращения супруга актера прислала Игорю письмо, в котором сообщала, что состояние Видова резко ухудшилось. "Приезжай, Олег при смерти, все время спит", – написала она.

Игорь и Олег дружили на протяжении 50 лет. Кокарев в тот же день прибыл в клинику и провел с Видовым все последние дни его жизни. Вечером 16 мая они с Джоан покинули клинику, а спустя всего четыре часа легендарный артист скончался.

Будучи сильным и волевым человеком, Видов не любил распространяться о проблемах с собственным здоровьем. Так, лишь единицы знали, что более 20 лет назад ему был поставлен страшный диагноз – рак. Благодаря своевременно проведенной операции на гипофизе артист смог продержаться вплоть до 2012 года, пока не был поставлен новый диагноз – рак костного мозга.

Игорь отмечает, что эти 20 лет были для Видова очень тяжелыми. Ему регулярно приходилось самому себе ставить уколы, принимать горы лекарств, соблюдать строгую диету. "Думаю, его карьера в Америке отчасти захлебнулась именно потому, что он потерял драйв, ту силу, которая у него была до операции", – подытожил Кокарев.

Олег Борисович будет похоронен 20 мая на кладбище Hollywood Forever, на котором покоятся все самые известные голливудские актеры. Церемония прощания состоится в 13:00 по местному времени.