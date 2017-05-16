Чем запомнился Олег Видов

В США на 74-м году жизни скончался легендарный советский и американский актер Олег Видов. В последние годы жизни он часто посещал Россию, а также открыл клинику для наркозависимых.

Он впервые снялся в кино еще в возрасте 17 лет, сыграв эпизодическую роль в драме Алексея Салтыкова "Друг мой, Колька!". Члены съемочной группы по достоинству оценили талант молодого актера и посоветовали ему отправляться учиться на актерский факультет ВГИКа.

В 1964-м он исполнил главную роль в культовом фильме Эраста Гарина "Обыкновенное чудо" и по-настоящему прославился на весь мир. Первая экранизация одноименной пьесы Евгения Шварца была с восторгом воспринята и зрителями, и критиками.

Сразу после окончания ВГИКа Видов получил предложение исполнить главную роль в датско-шведской картине "Красная мантия". Фильм ожидаемо стал настоящей классикой скандинавского кинематографа.

В последующие несколько лет Олег снимался у ведущих режиссеров Италии, Австрии и Португалии. В 1970-м он исполнил одну из главных ролей в легендарной картине "Ватерлоо" Сергея Бонарчука.

"Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Легенда о Тиле" – список ведущих ролей Видова можно продолжать бесконечно. Помимо этого артист успел попробовать себя и в качестве режиссера. В 1978 году он снял фильм "Переезд", который получил высокие оценки от кинокритиков.

Будучи "человеком мира", большую часть своей жизни он провел в путешествиях. Жил в Австрии, Югославии, Италии и несокльких других странах. В 1985-м перебрался в США, где в результате прожил более 30 лет.

Олег Борисович скончался сегодня, 16 мая, в небольшом городке Уэстлейк Виллидж штата Калифорния. Последние годы он боролся с тяжелой формой онкологического заболевания.

Многие коллеги по киноплощадке уже выразили свои соболезнования родным и близким артиста. Так, режиссер Михаил Файнштейн в интервью изданию "Вечерняя Москва" отметил, что Видову удалось практически невозможное – сохранить так называемый вгиковский дух и в Голливуде.