Актер из "Джентльменов удачи" умер от рака

Советский актер Олег Видов, известный российскому зрителю по роли Славина в "Джентльменах удачи", скончался в США на 74-м году жизни. Он умер от рака.

О гибели артиста сообщила его супруга Джоан Борстин, передает РИА Новости. "Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", – заявила она.

В 1980-х годах медики обнаружили у Олега Видова незлокачественную опухоль гипофиза. Актеру пришлось временно переехать из Советского Союза в Соединенные Штаты, так как в СССР операций по удалению онкологии не делали. Несмотря на хирургическое вмешательство, актер продолжил сниматься в фильмах.

Одним из главных проектов Олега Видова стала американская компания "Films by Jove". Актер купил у "Союзмультфильма" права на локализацию и показ советских мультфильмов в Соединенных Штатах. Благодаря ему многие российские мультфильмы стали известны на Западе.

Напомним, Олег Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области. Его дебютной ролью в советском кинематографе стала эпизодическая роль в картине "Друг мой, Колька". Позднее он снимался в таких фильмах, как "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо" и "Сказка о царе Салтане".