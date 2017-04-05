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Lifestyle

Топ-7 курортов Турции

Фото: GLOBAL LOOK press/K. Kreder
Турция в этом году обещает вновь стать летом самым популярным направлением отдыха у россиян. Почти каждый третий тур уже приобретен в эту страну, а стоимость отдыха в середине мая начинается от 12 000 рублей на человека, с перелетом и проживанием.
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В Турции можно найти любые развлечения – ходить под парусом, играть в гольф или загорать на песчаном пляже. Главное – правильно выбрать подходящий курорт и отель, чтобы не оказаться с детьми в эпицентре ночной жизни или с веселой компанией – в отдалении от веселых вечеринок. Специалисты сервиса Level.Travel составили для Dni.Ru список из семи основных курортов Турции и подробно рассказали об особенностях каждого из них.

Анталия: центр туризма

Анталия считается главным курортом Турции. Это миллионный мегаполис на берегу Средиземного моря с аэропортом, куда прилетает основной поток отдыхающих. Летняя погода здесь в среднем длится восемь месяцев. Многие туристы предпочитают останавливаться в самом городе, в шаговой доступности от дискотек, баров и торговых центров. Однако это может показаться не очень удобным для любителей спокойного отдыха в шезлонгах, поскольку не у всех отелей есть собственный выход к морю, и до пляжей придется добираться на транспорте. Зато можно выбрать курортную зону в соответствии со своим вкусом.

Фото: Handout/Gettyimages.ru

Например, Лара в восточной части Анталии славится песчаным побережьем, а многокилометровая береговая линия района Коньяалты на западе – покрыта галькой. На общественных пляжах шезлонги можно арендовать в прибрежных барах. Иногда, чтобы получить место под зонтиком, достаточно заказать напиток. После захода солнца в этих заведениях устраивают зажигательные дискотеки под открытым небом. В качестве платы за вход нужно также лишь приобрести коктейль. Кстати, именно в районе Коньяалты расположен самый известный торговый центр Анталии Migros 5М. Рядом с ним в пешей доступности находятся аквариум, Музей миниатюр, аквапарк, луна-парк "Актур", дельфинарий, городской парк культуры и кино, а также Археологический музей Анталии.

Белек: курорт высшего класса

В 30 километрах восточнее Анталии расположен самый престижный курорт Турции Белек. Он считается относительно новым – освоение местного побережья началось только в 1984 году. Сюда съезжаются поклонники игры в гольф – в Белеке находится всемирно известный гольф-центр. Многие туристы выделяют специально один день, чтобы провести его на экскурсии в национальном парке Каньон Кепрюлю. В местных хвойных лесах обитает более 100 видов птиц, за разнообразие фауны Белек получил прозвище "птичий рай". В парке туристам предлагают заняться альпинизмом, верховой ездой или устроить однодневный сплав по горной реке на надувных лодках.

Фото: Andrew Redington/Gettyimages.ru

Здесь же можно прогуляться по древнему мосту, расположенному почти в 30 метрах над рекой Кокадере, он был возведен еще в эпоху Древнего Рима и сохранился в идеальном состоянии. Еще одна достопримечательность Белека – это водопад Кусунлу с живописными гротами и вековыми экзотическими деревьями. Впрочем, туристов этот курорт привлекает не только природными красотами и отелями высокого уровня с первоклассным обслуживанием, но и чистейшими песчаными пляжами с пологим входом в море, растянувшимися вдоль побережья на 20 километров.

Сиде: владения Клеопатры

По соседству с Белеком находится курорт Сиде, который называют музеем под открытым небом. Поклонники античной культуры могут представить себя Клеопатрой и римским полководцем Марком Антонием: по легенде они любили проводить здесь романтические вечера, и сейчас многие молодожены выбирают Сиде для медового месяца. Главная местная достопримечательность – это античный амфитеатр, который в древние времена вмещал до 20 000 человек. Правда, это не самое крупное подобное сооружение на территории Турции, но, как считается, самое красивое. С верхних рядов видны купальни города, фонтан "Нимфеум", эллинские ворота, храмы Аполлона и Афины и алтарь богини Удачи. Сохранились также несколько колонн и руины старого храма Агоры – так называли центральную площадь в античных городах.

Фото: GLOBAL LOOK press/K. Kreder

В расположенном по соседству музее можно увидеть найденные при раскопках статуи греческих богов, украшения, предметы домашней утвари, барельефы и саркофаги. Побережье Сиде состоит из небольших песчаных пляжей, а гостиницы расположены в пригороде и ближайших деревнях, причем на курорте есть как скромные варианты размещения, так и элитные отели. Сиде также славится гранатовыми садами и большими морскими черепахами. Это место отдыха подходит как для семей с детьми, так и для любителей водных видов спорта.

Алания: отдых в уединении

К востоку от Сиде на побережье находится Алания. Этот курорт, окруженный горами, известен своим климатом с сухими, жаркими днями и прохладными ночами. Цепочка отелей растянулась вдоль побережья, причем некоторые из них сильно удалены от туристического центра. Подобные варианты размещения, как правило, выбирают семьи и компании, которым не нужны городские развлечения. Например, в Окурджаларе слабо развита инфраструктура, и поэтому основное время отдыха придется проводить на экскурсиях или в отеле. Однако и там можно найти занятие по вкусу – например, покататься на катамаранах и бананах, или принять участие в играх, которые устраивают аниматоры.

Фото: GLOBAL LOOK press/E. Topcu

В Конаклы сконцентрированы четырех– и пятизвездочные отели. Это место ориентировано на спокойный пляжный отдых, но в поселке все же есть несколько магазинов, а раз в неделю работает рынок, где продают одежду и сувениры. В Авсалларе кипит ночная жизнь – до самого утра здесь открыты бары и дискотеки. Также гостей курорта приглашают в спа с турецкими банями и массажами. В Инжекум едут семьями: местный воздух, пропитанный ароматами сосновых лесов и апельсиновых рощ, способствует укреплению иммунитета, а песчаные пляжи нравятся детям.

Кемер: развлечения на любой вкус

В 40 километрах к юго-западу от Анталии находится один из самых популярных турецких курортов – Кемер. Это небольшой городок, окруженный несколькими деревнями – Бельдиби, Чамьюва, Гейнюк, Кириш, Чиралы с многочисленными отелями самого разного уровня – от скромных, с небольшим количеством номеров, до роскошных пятизвездочных комплексов. Побережье Кемера выбирают семьи с детьми – оно буквально создано для отдыха малышей, благодаря обильной растительности и продуманной инфраструктуре. Большинство местных пляжей галечные, но в некоторых отелях встречается и песок, правда, завезенный из других регионов, поэтому морское дно в любом случае будет каменистым. При этом вода везде чистая, благодаря чему большинству пляжей присвоены "Голубые флаги".

Фото: GLOBAL LOOK press/K. Kreder

Самый демократичный по ценам курорт – Бельдиби, его выбирают в качестве экономного варианта отдыха. Чамьюва предпочитают поклонники активных водных видов спорта. В Гейнюк едут любители природы и спокойного времяпрепровождения. Кириш ориентирован на элитный семейный отдых в пятизвездочных отелях с высоким уровнем сервиса. Чиралы – самое чистое место на курорте, на местные пляжи приплывают гигантские морские черепахи. В самом Кемере отдыхает молодежь – здесь много магазинов, баров и несколько больших ночных клубов, а также есть стоянка для яхт, откуда отправляются водные экскурсии вдоль побережья.

Бодрум: парусный рай

Окруженный горами, мандариновыми и апельсиновыми рощами и соснами, полуостров Бодрум считается центром ночных развлечений страны и местом отдыха любителей яхтенного спорта. Сотни парусников с командой предлагают туристам выйти в открытое море и полюбоваться побережьем или научиться основам морского дела. Также сюда любят приезжать любители серфинга, дайвинга и других водных развлечений. При этом золотистые пляжи и укромные бухты с чистой прозрачной водой привлекают в Бодрум семьи с маленькими детьми. Одно из таких мест – это расположенный в семи километрах пригород Битез, который семьи выбирают из-за пологого входа в море.

Фото: GLOBAL LOOK press/GMC Photopress

Во многих ресторанах Бодрума есть отдельные меню для детей, а в большинстве отелей предусмотрены игровые площадки и бассейны для малышей. Семейные туристы обязательно посещают местный аквапарк Дедеман и ездят на экскурсию на Черепаший остров. Молодежь по вечерам собирается у одной из крупнейшей дискотек в Турции – "Халикарнас", ее ориентиром служат лазерные лучи, которые видны на расстоянии нескольких километров. Не оставит равнодушными Бодрум и поклонников древности – они могут посетить руины мавзолея правителя Мавсола, которые являются одним из семи чудес света, крепость Святого Петра и один из крупнейших амфитеатров на Эгейском море, который вмещал более 10 тысяч зрителей.

Мармарис: танцы до утра

Южнее Бодрума на границе Эгейского и Средиземного морей в живописной бухте в окружении сосновых лесов расположен Мармарис. Это относительно недорогой морской курорт, который когда-то был рыбацкой деревушкой. Сейчас он знаменит веселыми вечеринками. В этом месте предпочитает отдыхать молодежь, которая любит танцевать всю ночь напролет до самого утра. Здесь на одной улице расположены 60 ночных клубов и баров. И в большинстве заведений предлагают скидку – например, можно приобрести десять напитков по цене трех или принять участие в каком-нибудь конкурсе. В самом большом местном клубе Areena, где устраивают шоу с огненными и лазерными эффектами, вечеринки заканчиваются в три утра.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Nekrasov

В течение дня можно проводить время в многочисленных кафе и ресторанах у самой воды и при желании окунаться в море. Мармарис включает три курортных центра: Ичмелер – "затерянный рай", получивший свое название благодаря песчаным пляжам, Сарыгеме – любимое место дайверов, и Турунч, где много бухт с чистейшей водой и крутыми скалами, у которых любят швартоваться яхты.

Автор: Василий Ручкин5 апреля 2017, 14:08

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