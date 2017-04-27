Розенбаум сломал ребра

Певец Александр Розенбаум перенес свой запланированный концерт в Волгограде на 23 мая 2017 года. Причиной стала травма, которую артист получил во время выступления в Саратове.

Об изменении расписания концертов сообщается на официальном сайте музыканта. Как уточнили представители Розенбаума, во время концерта в Саратове он получил перелом 6, 7 и 8 ребер.

При каких обстоятельствах была получена травма не уточняется. "Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году у Розенбаума уже были проблемы со здоровьем. Артист был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.

Александр Розенбаум – советский и российский композитор, автор-исполнитель, актер и писатель, заслуженный и народный артист России. Главной особенностью его концертов является неизменно живой звук.

Отметим, что 65-летний певец до сих пор активно гастролирует и участвует в различных творческих проектах. В прошлом году Розенбаум выступал перед российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии, а позже был на репетиции спектакля "Неужели это было...", поставленном по мотивам его песен.

За время сольной карьеры музыкант выпустил более 30 альбомов. Среди наиболее известных песен Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке"

