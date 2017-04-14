Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн"

"Звездные войны: Последние джедаи" режиссера Райана Джонсона выйдет на большие экраны 15 декабря 2017 года. О том, что свет увидел первый тизер восьмого эпизода франшизы картины, сообщается в Twitter киносаги.

прочитано 1673 раза