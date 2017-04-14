Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн"
Это последний фильм киносаги с участием Кэрри Фишер, сыгравшей роль принцессы Леи в классической трилогии и седьмом эпизоде и ушедшей из жизни в декабре 2016 года. Компания Lucasfilm обещала, что не заменит Фишер графической моделью в следующих картинах.
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