Корчевников получил работу у патриарха Кирилла

Борис Корчевников покидает телеканал "Россия 1". В скором времени известный телеведущий приступит к работе в РПЦ.

Как ранее сообщало издание Life.ru, об уходе журналиста из телепроекта "Прямой эфир" стало известно только сегодня, 21 апреля. Как оказалось, в скором времени 34-летний Корчевников станет руководителем православного телеканала "Спас".

Эту информацию уже подтвердил нынешний директор "Спаса" Борис Костенко. Он отметил, что Корчевников будет официально оформлен на работу только на следующей неделе, однако его кандидатуру уже одобрил сам патриарх Кирилл.

"Это одобрение имеет для нас особый статус: для публики этот документ ничего не значит, а для нас значит", – цитирует Костенко Life.ru. Он, к слову, тоже не намерен покидать "Спас". Известно, что после назначения Корчевникова на пост руководителя Борис сразу же станет его заместителем.

Обладатель двух премий "Тэфи", Борис Корчевников уже давно "мелькает" на телеэкране. В свое время он вел такие успешные телепроекты, как "История российского юмора" и "История российского шоу-бизнеса". С мая 2013 года тележурналист в основном занимался только телепроектом "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". В начале своей карьеры тележурналист успел поработать на каналах НТВ и СТС.

За четыре года работы в шоу "Прямой эфир" Борис не раз становился центральной фигурой различных скандалов и прений. Работа на православном телеканале определенно повернет карьеру ведущего в совершенно в другое русло.