Чем запомнился актер Александр Кузнецов

Легендарный актер, режиссер и педагог Александр Кузнецов скончался 5 марта в одной из столичных клиник. Он служил в Московском театре миниатюр, ставил спектакли, снимался в кино и писал книги.

Вскоре после окончания ГИТИСа Александр Кузнецов дебютировал на киноплощадке – в военной мелодраме Григория Чухрая "Баллада о солдате". Роль часового Гаврилкина была эпизодической, но режиссер и зрители по достоинству оценили талант 24-летнего актера.

Приглашения от ведущих постановщиков стали поступать с завидной регулярностью, и молодой артист несколько раз был вынужден ответить отказом. Он только-только приступил к службе в театре и был донельзя загружен.

Роли Славы в драме Мирского и Давлатяна "Утренние поезда", повара в советско-итальянской картине "Они шли на Восток", лейтенанта милиции в "Иностранке" Александра Серого сделали Кузнецова одним из самых популярных артистов Союза. Однако этого было мало, и вскоре он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Окончив их в 1960-х, Кузнецов стал известен как театральный режиссер. "Случай в зоопарке" по пьесе Эдварда Олби прошел с аншлагом в Театре имени Гоголя, а "Собачье сердце", поставленное в Тирасполе, было признано едва ли не лучшей постановкой произведений Булгакова.

В 1970 году Кузнецов дебютировал как кинорежиссер, выпустив фильм "Дети". В это же время он начал преподавать во ВГИКе и писать пьесы. Правда, произведения Александра Всеволодовича увидели свет лишь через 15 лет. Повестью "В синих цветах", пьесой "Зачем принцессе усы" и "Крестиками-ноликами" можно зачитаться и в наши дни.

В 1977 году он впервые написал сценарий. Вместе с Инессой Туманян создал настоящий шедевр – лирическую комедию "Когда я стану великаном". Будучи режиссером картины, Туманян не забыла об актерском таланте коллеги: Кузнецов снялся в эпизодической роли учителя литературы.

Все это время он играл на сцене родного театра, преподавал во ВГИКе, писал пьесы и повести, снимался в фильмах. На счету артиста 25 ролей в кино, несколько собственных театральных постановок, десятки воплощенных образов на сцене, а также руководство известными коллективами.

Александр Всеволодович не относился к строгим преподавателям. По воспоминаниям студентов, легендарный актер и режиссер со всеми общался на равных, не повышал голос на подопечных, стремился поделиться знаниями и умениями.

В 1984 году Кузнецов оставил и театр, и преподавательскую работу. Следующие 33 года он занимался исключительно литературной деятельностью. В 1994-м артист был принят в члены Союза писателей России. Именно в тот период Александр Всеволодович издал все свои пьесы и повести. Свет увидели и совершенно новые вещи – "В обнимку с прошлым", "Неунывники и Вопрекисты".

О смерти 81-летнего актера сообщила его ученица Татьяна Лютаева. Коллеги Кузнецова выразили соболезнования родным и близким легендарного артиста. Его уход стал невосполнимой утратой для отечественного искусства. Прощание состоится 7 марта.