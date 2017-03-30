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Lifestyle

Виновники скандала на "Оскаре" избежали наказания

Джереми Клейнер, Адель Романски и Барри Дженкинс. Фото: GLOBAL LOOK press\ Lisa O'Connor
Церемония вручения премии "Оскар-2017" ознаменовалась небывалым скандалом. Вопреки обещаниям руководства Американской киноакадемии, виновные не будут наказаны.
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В ночь с 26 на 27 февраля актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй торжественно объявили одного из самых главных лауреатов премии – картину, победившую в номинации "Лучший фильм".  Зал разразился овациями, узнав о триумфе мюзикла Демьяна Шазелла "Ла-Ла Ленд".  Но счастье режиссера и съемочной группы было недолгим.

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Объявив о "технических неполадках", организаторы отобрали заветную статуэтку у Шазелла и заявили, что лучшим фильмом стала гей-драма Барри Дженкинса "Лунный свет". В ответ на возмущения общественности представители Американской киноакадемии пообещали, что обязательно разберутся в случившемся и что виновные будут наказаны.

Однако виновные, а именно –  аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers все же продолжит работать с "Оскаром". Об этом сообщает издание The New York Times  со ссылкой на источники из Американской киноакадемии.

Отмечено, что регламент работы компании с "Оскаром" будет изменен и что в будущем подобная роковая ошибка не сможет быть допущена просто технически. Так, теперь организация будет выделять для работы на церемонии не двух, а трех человек. В PriceWaterhouseCoopers также заявили, что виновные в произошедшем сотрудники были уволены вскоре после церемонии.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Автор: Татьяна Озорнина30 марта 2017, 13:06

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