Виновники скандала на "Оскаре" избежали наказания

Церемония вручения премии "Оскар-2017" ознаменовалась небывалым скандалом. Вопреки обещаниям руководства Американской киноакадемии, виновные не будут наказаны.

В ночь с 26 на 27 февраля актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй торжественно объявили одного из самых главных лауреатов премии – картину, победившую в номинации "Лучший фильм". Зал разразился овациями, узнав о триумфе мюзикла Демьяна Шазелла "Ла-Ла Ленд". Но счастье режиссера и съемочной группы было недолгим.

Объявив о "технических неполадках", организаторы отобрали заветную статуэтку у Шазелла и заявили, что лучшим фильмом стала гей-драма Барри Дженкинса "Лунный свет". В ответ на возмущения общественности представители Американской киноакадемии пообещали, что обязательно разберутся в случившемся и что виновные будут наказаны.

Однако виновные, а именно – аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers все же продолжит работать с "Оскаром". Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники из Американской киноакадемии.

Отмечено, что регламент работы компании с "Оскаром" будет изменен и что в будущем подобная роковая ошибка не сможет быть допущена просто технически. Так, теперь организация будет выделять для работы на церемонии не двух, а трех человек. В PriceWaterhouseCoopers также заявили, что виновные в произошедшем сотрудники были уволены вскоре после церемонии.