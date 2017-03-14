Максакова назвала себя дурой

Людмила Максакова оконфузилась в самолете. Прославленная артистка со смехом назвала себя дурой.

Ефим Шифрин, как и Станислав Садальский, обожает поностальгировать в социальных сетях. Нередко артист делится с поклонниками раритетными, старыми фотографиями, сопровождая их занимательными историями. Так, Шифрин рассказал о легендарной актрисе Людмиле Максаковой. По признанию Ефима, он ей очень благодарен за актерские и житейские уроки.

А еще Шифрин рассказал о забавном случае, который произошел с ним и Максаковой. "В Саратове, семеня по гололеду к трапу, мы навернулись на застывшей луже, и я, не успев опомниться, в одно мгновение зарылся в ее огромной шубе, даже не почувствовав боли от приземления. Потом помог ей подняться и удивился, услышав вместо ожидаемого кряхтения ее густой смех, который время от времени неожиданно возобновлялся и в самолете", – начал свой рассказ на страничке в социальной сети Instagram Шифрин.

Однако развязка случилась уже по прилету. "Когда мы приземлились в Москве, она встала с кресла и захохотала так, что я подумал, что с ней не все в порядке. "Посмотри, – басом сказала она, – в какой луже я, дура, сидела". Я глянул на сиденье и обомлел. Спасительный мех и вправду не дал ей почувствовать внесенный в салон внушительный кусок льда, превратившийся во время полета в растаявшую под ней лужицу…" – поведал артист.

Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik) Мар 14 2017 в 1:47 PDT

Отметим, что сейчас имя Людмилы Максаковой на слуху совсем не из-за ее творческой деятельности. Актриса на пике популярности благодаря дочери Марии. Напомним, скандал с участием Максаковой разгорелся после того, как стало известно, что оперная певица с мужем депутатом Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Супруг Максаковой проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Он объявлен в розыск.