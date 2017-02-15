Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику

Писатель Захар Прилепин прокомментировал слова Веры Полозковой об "отстрелянной башке". Как выяснилось, поведение поэтессы нисколько не удивило Захара.

Общественность не устает обсуждать нашумевшее "выступление" Веры в социальной сети Facebook. Полозкова почти прямым текстом пожелала Прилепину смерти.

Как сообщает Life.ru, литератор прокомментировал слова Полозковой. "Она женщина, ей жить, детей растить, надо беречь свою психику, нельзя так себя распускать", – заявил автор "Обители".

Захар рассказал корреспондентам издания, что когда-то они с Верой неплохо общались. Увы, политическая ситуация в мире в последние годы спровоцировала безмолвный конфликт – либеральная Полозкова и патриот Прилепин оказались по разные стороны баррикад.

"Я знаю, что Верочка болеет за АТО, друзья у нее с той стороны, другой реакции и не жду".



Ранее стало известно, что литератор сформировал собственный батальон и отправился воевать в Донбасс. Многие актеры, писатели и сценаристы поддержали Прилепина в его решении. Что касается Полозковой, то свое несогласие она выразила в комментариях к посту своего друга – драматурга Юрия Клавдиева.

На многочисленные попытки подписчиков убедить Веру в ее неправоте поэтесса отвечала исключительно хамством, обзывая всех сторонников Прилепина "немытыми орками".

По признанию Веры в одном из своих многочисленны сообщений, данный спич она затеяла всего лишь от скуки. "Я просто развлекаюсь, тут в Индии жаркая ночь, и есть немного интернета", – написала вспыльчивая Полозкова.