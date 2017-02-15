Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти

Вера Полозкова шокировала поклонников своими комментариями в социальной сети Facebook. Поэтесса заявила, что уже открыла шампанское в честь "отстреленной башки" писателя Захара Прилепина.

В понедельник 13 февраля стало известно, что писатель Захар Прилепин сформировал собственный батальон и отправился воевать на Донбасс. Поступок литератора вызвал массовые обсуждения в кругах современной интеллигенции. Артист Иван Охлобыстин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что очень уважает поступок Прилепина и что "Захар – человек слова и дела".

Однако далеко не все поддерживают политическую позицию Прилепина. Под постом сценариста Юрия Клавдиева появился более чем резкий комментарий Веры Полозковой. Судя по всему, 30-летняя поэтесса искренне желает автору "Обители" смерти.

Виртуальное "выступление" поэтессы вызвало широкий общественный резонанс. Попытки пользователей "образумить" Веру не привели ни к чему хорошему. Всем желающим вступить с ней в конструктивный диалог Полозкова отвечала не менее резко.

"Люблю вас, преданное канализационное войско ряженого ******"

В комментариях появились не только сторонники Захара Прилепина, но и так называемые либералы. "Вера, вы пьяны?", "Нельзя желать человеку смерти всего лишь из-за отличного от вашего мнения", – в один голос твердили подписчики. Перед автором поста Юрией Клавдиевым поэтесса все-таки извинилась. Правда, в несколько своеобразной манере. "Видишь, какое маленькое ***** твой новый майорчик...", – заявила Полозкова, заодно обозвав всех своих оппонентов "немытыми орками".

"Нет, это правда шапито, спасибо, ребята, идеальный вечер в цирке уродов" – подытожила Вера, оставив не менее десятка оскорбительных сообщений в адрес совершенно незнакомых ей людей . Обсуждение на Facebook, к слову, продолжается и сегодня – каждую минуту в ветке появляются новые комментарии.

В попытках защитить любимого писателя многие поставили под сомнение талант самой Полозковой. "А она правда поэтесса? Что же она сочинила?", – спрашивали друг друга пользователи прямиком под скандальным сообщением Веры. В своих интервью поэтесса редко заикалась о политике, однако известно, что друзья Полозковой в своем большинстве считают себя либералами.

"Все, что вы написали – картина идеального тяжелого психоза...", – заявила Вера в ответ на многочисленные советы прекратить "злоупотреблять шампанским". Похоже, колумнистка уже давно испытывает неприязнь к Прилепину.

В социальных сетях Полозковой редко встречаются посты о политике. В августе 2014 года поэтесса вышла замуж и вскоре родила сына. Большинство ее публикаций посвящены семейному быту и концертной деятельности.

Что касается самого Прилепина, то писатель никак не прокомментировал многочисленные нападки в свой адрес. На данный момент литератор находится на территории непризнанной ДНР, где занимает должность советника главы республики.