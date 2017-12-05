Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Артистка взяла отпуск на полгода и может не вернуться на подмостки, сообщает анонимный источник портала Газета.Ru. Как сообщили журналисты, сама Хаматова отказалась комментировать эту информацию. Брат звезды Шамиль, который работает в том же театре, не отвечает на звонки.
Отметим, что представители "Современника" назвали сообщения СМИ ложными – журналисты поторопились уволить знаменитую актрису. "Это ложь, это неправда", – приводит ТАСС слова сотрудницы пресс-службы театра. Никаких комментариев относительно шестимесячного отпуска звезды получить не удалось.
Напомним, Чулпан Хаматова играет в театре "Современник" с 1998 года. Дебют артистки состоялся в спектакле "Три товарища". Актриса играла роль Патриции Хольман. Помимо этого, она выступала в спектаклях Три сестры", "Мамапапасынсобака", "Гроза", "Голая пионерка", "Антоний&Клеопатра. Версия", "Враги. История любви", "Скрытой перспективе" и "Играем…Шиллера!".
Отметим, в СМИ часто появляется информация о Чулпан Хаматовой, которая на поверку оказывается неправдой. Так, в октябре этого года журналисты заявили, что артистка развелась со своим мужем Александром Шейным. Поводом для такого заявления являлась рецензия на новый фильм супруга Хаматовой "ВМАЯКОВСКИЙ". В многословном тексте внимание журналистов и читателей привлекла фраза о Чулпан Хаматовой, которую "Московский Комсомолец" назвало "бывшей женой" Шейна.
"Я очень перед ней виноват, потому что мучил ее", – приводит слова Александра Шейна "Московский Комсомолец". В картине Чулпан Хаматова исполнила роль Лили Брик. Интересно, что на презентации фильма Шейна Хаматова как раз присутствовала.
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