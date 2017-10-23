Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой

В СМИ появилась информация о смене семейного статуса актрисы Чулпан Хаматовой. Якобы артистка оформила развод с мужем, режиссером Александром Шейном.

Поводом для публикаций о разводе Чулпан Хаматовой и Александра Шейна стала рецензия на новый фильм режиссера "ВМАЯКОВСКИЙ". В многословном тексте внимание журналистов и читателей привлекла фраза о Чулпан Хаматовой, которую издание назвало "бывшей женой" Шейна.

"Я очень перед ней виноват, потому что мучил ее", – приводит слова Александра Шейна "Московский Комсомолец". В картине Чулпан Хаматова исполнила роль Лили Брик. Интересно, что на презентации фильма Шейна Хаматова как раз присутствовала. Если информация о разводе верна, то можно предположить, что Александр и Чулпан сумели сохранить нормальные отношения.

Отметим, что предпремьерный показ фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоялся в Театре наций в рамках открытия XII Международного фестиваля современного искусства TERRITORIЯ. Картина представляет собой взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных "рыцарей Революции", провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя В МАЯКОВСКОГО, заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму, как свою собственную.

Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) Сен 8 2017 в 12:47 PDT

Напомним, Александр Шейн и Чулпан Хаматова были давно знакомы, прежде чем у них завязался роман. Когда именно это случилось, точно неизвестно, однако в 2009 году, согласно публикациям в СМИ, они уже были парой. 27 апреля 2010 года у них родилась дочка Ия. За несколько дней до появления девочки на свет Чулпан и Александр официально оформили отношения.