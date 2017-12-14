Актриса из "Игры престолов" проболталась о концовке сериала

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в знаменитом сериале, поделилась реакцией актерского состава на концовку саги. Дело в том, что звезда уже успела прочитать сценарий заключительного сезона.

По словам Софи, не обошлось без слез. "Когда актеры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было горько и трогательно одновременно. И очень тяжело", – цитирует знаменитость The Hollywood Reporter. Тернер призналась, что на последней части сценария, когда они вслух прочитали фразу "конец "Игры престолов", почти все разрыдались. После этого артисты стали аплодировать шоураннерам (исполнительным продюсерам. – Прим. ред.) сериала.

Артистка рассказала, что у ее коллег были свои теории о том, что произойдет в конце сериала, – "кто умрет, а кто победит". "Теперь мы знаем наверняка", – заявила она. По ее словам, у актеров каждый раз возникает неопределенность при получении сценария и каждый пытается предугадать, что с ним произойдет в данном сезоне.

Отметим, ранее Софи случайно рассказала, когда следует ждать новый сезон знаменитого сериала. По ее словам, выход восьмого сезона телесериала "Игра престолов" запланирован на 2019 год.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Санса Старк в исполнении Тернер – старшая дочь лорда Неда Старка и одна из главных героинь саги. Седьмой сезон сериала завершился 28 августа.