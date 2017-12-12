Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"

Чулпан Хаматова берет академический отпуск. Об обстоятельствах, которые вынудили актрису пойти на такой шаг, она не распространяется.



Академический отпуск у Чулпан Хаматовой начнется 1 января и продлится до окончания театрального сезона. Тем не меенее, актриса оставила за собой роль в спектакле "Двое на качелях" – она выйдет на сцену в феврале и марте.

Хаматова прокомментировала слухи, которые ранее появились в некоторых СМИ – о том, что она покидает "Современник", где работает актрисой и заместителем художественного руководителя, пишет Teleprogramma.pro.

"Целый ряд обстоятельств подтолкнули меня к решению сделать перерыв в своей основной работе, актерской. Причины озвучивать не буду, так как они касаются, в первую очередь, моих вопросов к самой себе, к своему многолетнему существованию в профессии", – цитирует сообщение Хаматовой РИА Новости.

"С 1 января 2018 года и до конца сезона я беру академический отпуск, оставляя за собой в феврале и марте спектакли "Двое на качелях". В эти полгода я попытаюсь сосредоточиться на том, что меня очень волнует и заботит. На том, чтобы ремонт в "Современнике" завершился в объявленные сроки, чтобы он был качественным, и театр вернулся бы на Чистопрудный бульвар уже осенью", – заявила Хаматова.

Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) Окт 20 2017 в 7:08 PDT

Ранее в прессе появились сообщения, что актриса покидает театр – уходит в отпуск и на подмостеки не вернется. Однако представители "Современника" назвали это ложью. "Это ложь, это неправда", – заявили в пресс-службе театра, однако никаких комментариев относительно шестимесячного отпуска звезды не дали.

Напомним, Чулпан Хаматова играет в театре "Современник" с 1998 года. Дебют артистки состоялся в спектакле "Три товарища". Актриса играла роль Патриции Хольман. Помимо этого, она выступала в спектаклях Три сестры", "Мамапапасынсобака", "Гроза", "Голая пионерка", "Антоний&Клеопатра. Версия", "Враги. История любви", "Скрытой перспективе" и "Играем…Шиллера!".