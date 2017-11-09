Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел с Крюсом еще в прошлом году. Однако актер лишь сейчас решил написать заявление в полицию с жалобой на продюсера.
Вполне возможно, что в отношении обидчика чернокожего красавца будет проведено расследование и возбуждено уголовное дело, передает TMZ. Имя посягнувшего на честь Крюса продюсера не называется.
Месяц назад актер рассказал об этом случае в соцсетях. Крюс признался подписчикам в Twitter, что стал жертвой домогательств известного кинопродюсера на одной из голливудских вечеринок.
По словам актера, коллега подошел к нему и схватил за пенис на глазах у жены. Крюс хотел избить за этот жест продюсера, но затем испугался уголовной ответственности.
Отметим, что в последнее время Голливуд развернул активную борьбу с сексуальными домогательствами. В рамках флешмоба Me too многие актрисы пожаловались на приставания со стороны известных деятелей киноиндустрии. Особенно "отличился" продюсер и режиссер Харви Вайнштейн, подозреваемый по меньшей мере в восьми случаях сексуальных домогательств.
Позже такая же участь постигла актера Кевина Спейси. Сразу несколько человек из мира шоу-бизнеса заявили о том, что звезда "Карточного домика" нагло пыталась к ним приставать.
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