Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис

Американский актер, звезда рекламных роликов дезодоранта Old Spice Терри Крюс официально пожаловался на сексуальные домогательства. По словам мужчины, его схватил за пенис голливудский продюсер.

По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел с Крюсом еще в прошлом году. Однако актер лишь сейчас решил написать заявление в полицию с жалобой на продюсера.

Вполне возможно, что в отношении обидчика чернокожего красавца будет проведено расследование и возбуждено уголовное дело, передает TMZ. Имя посягнувшего на честь Крюса продюсера не называется.

Месяц назад актер рассказал об этом случае в соцсетях. Крюс признался подписчикам в Twitter, что стал жертвой домогательств известного кинопродюсера на одной из голливудских вечеринок.

По словам актера, коллега подошел к нему и схватил за пенис на глазах у жены. Крюс хотел избить за этот жест продюсера, но затем испугался уголовной ответственности.

Отметим, что в последнее время Голливуд развернул активную борьбу с сексуальными домогательствами. В рамках флешмоба Me too многие актрисы пожаловались на приставания со стороны известных деятелей киноиндустрии. Особенно "отличился" продюсер и режиссер Харви Вайнштейн, подозреваемый по меньшей мере в восьми случаях сексуальных домогательств.

Позже такая же участь постигла актера Кевина Спейси. Сразу несколько человек из мира шоу-бизнеса заявили о том, что звезда "Карточного домика" нагло пыталась к ним приставать.