Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга

Пользователей социальной сети повеселило выражение лиц артистов – Гослинг с удивлением смотрит прямо в камеру, а перепуганный Форд с открытым ртом смотрит на своего партнера по сцене. Этот случай уже был известен общественности – о нем рассказали сами артисты.

По словам Райана Гослинга, инцидент произошел во время съемок сцены драки, когда Харрисон Форд не рассчитал дистанцию и ударил его на самом деле. Он утверждает, что, когда ассистенты принесли ведро со льдом, который думали приложить к лицу Райана, Харрисон, прославившийся ролью Индианы Джонса, оттолкнул Гослинга и сунул в емкость руку.

This still of Harrison Ford accidentally punching Ryan Gosling for real during a Blade Runner 2049 scene is amazing. pic.twitter.com/3uKIxHo1AT