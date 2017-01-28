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Соолист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался после продолжительной болезни
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Lifestyle

У Рубальской "остановилось сердце" от смерти Тихановича

Лариса Рубальская. Фото: GLOBAL LOOK press
Друзья и коллеги скорбят о покойном экс-участнике ансамбля "Верасы" Александре Тихановиче. Народный артист Белоруссии скончался в Минске в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.
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Своей болью от смерти Александра Тихановича поделилась поэтесса Лариса Рубальская. Она рассказала, какую роль играл в ее жизни этот артист.

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"У меня просто сердце остановилось. С годами привыкаешь к печали, ко всему. Но иногда что-то просто потрясает. Саша был замечательным, удивительно хорошим человеком. Отзывчивым, не говоря о том, что он был прекрасным артистом. Все его песни живут. У него не было ни одной "проходной" песни", – сказала в эфире радио "Звезда" Рубальская.

Солист и руководитель ансамбля "Сябры", друг Александра Тихановича Анатолий Ярмоленко вспоминает артиста как энергичного и талантливого человека. По словам Ярмоленко, смерть певца – невосполнимая утрата для белорусской сцены. "Он замечательный парень, любимый артист не только в Белоруссии, но и во всем СНГ. Не знаю, как подобрать слова, это неожиданная утрата", – цитирует РЕН Ярмоленко.


Скорбит в связи со смертью Александра Тихановича и народный артист Беларуси Василий Раинчик. "В последние годы мы обсуждали возможность общих творческих планов, у нас были общие идеи. Александр Тиханович – самый главный мой артист, который был готов воплотить идеи, едва я успевал их озвучить", – передает БЕЛТА слова Василия Раинчика.

По словам руководителя ВИА "Самоцветы" Юрия Маликова, Тиханович мог бы еще многое сделать для сцены. "О нем останется память как о великолепном человеке, артисте", –  сказал Маликов, добавив, что очень давно знаком с народным артистом Белоруссии, они вместе выступали на конкурсах, встречались на концертах.

Слова глубочайшей скорби высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным Тихановича.

...Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.❤️ -- Reast in Peace, my love, my daddy❤️

Фото опубликовано Anastasiya Tihanovich (@atihanovich)


Народный артист Белоруссии, экс-участник вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался 28 января. Ему было 64 года. Прощание с певцом состоится 30 января в государственной филармонии.

Автор: Федор Лопырев28 января 2017, 13:02

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