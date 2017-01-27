Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля

Если снег не получается растопить солнцу, то можно попробовать сделать это при помощи музыки. В ближайшие семь дней в Москве ожидается множество интересных и при этом стилистически разноплановых концертов, которых так ждут меломаны. О самых интересных событиях – в еженедельном обзоре Дней.Ру.

27 января, пятница

В "Мумий Тролль Music Bar" выступит группа с необычным названием Yoga For Wine Lovers. В их музыке сочетается дельта-блюз и мягкая этника, в купе с ревом перегруженного электрооргана и сложными полиритмами. Музыканты представят свой дебютный альбом "Невеста проводника", в котором смешиваются тюремные спиричуэлы и народные песни сербских цыган, сдобренные мягким вокалом и лиричностью.

В джаз-клубе "Академический" на сцену выйдет Софи Окран с программой Natural Woman. Это приятный подарок для всех любителей джаза, соула и фанка. Если кто забыл, Софи Окран некогда была солисткой группы "Квартал". Также артистка работала в Театре музыки и драмы Стаса Намина, выступала в рок-опере "Волосы". В программе певицы есть множество известных англоязычных композиций, среди которых Рэй Чарлз, Jamiroquai, Арета Франклин и другие.

В кунцевском "Цирке Чудес" покажут шоу-спектакль "Мечты, меняющие мир". Это развлекательное и познавательное представление, которое прививает юным зрителям тягу к саморазвитию и великим свершениям. Учиться, мечтать и ставить перед собой и добиваться целей – именно эти установки можно "унести" с собой, побывав на шоу.

А в Клубе Игоря Бутмана пройдет ежегодная киномузыкальная премия Cinema Jazz Awards. Номинантами премии станут четыре известных джазовых коллектива: Даниил Никитин (саксофон) и его группа, Ivanov Vibe Band, Этно-проект Григория Сандомирского и Квартет Асии Шакировой. Все они представят на суд жюри оригинальные саундтреки к шедеврам немого кино и поборются за звание "Лучшего тапера страны". Хронометраж каждого выступления – 15-20 минут. В состав жюри войдут ведущие представители российского кино, знаменитые музыканты, артисты, телеведущие.



28 января, суббота

В концертном зале "Крокус Сити Холл" покажут уникальное для России комедийное шоу со смыслом "На самом деле умная, но живу как дура". Развлекать и просвещать публику будет психолог, писатель и телеведущий Павел Раков. Это шоу создавалось долгих десять лет. В нем Павел рассуждает на самые животрепещущие для современных женщин темы. Как привлечь внимание интересного мужчины? Как спасти брак? Как поступить, если ваш мужчина "от рук отбился"? И обо всем этом серьезном будет рассказано с юмором. В программе ожидаются звездные гости, театральные зарисовки, зрелищные номера шоу-балета, световое шоу, живой оркестр, насыщенная интерактивная программа для зрителей из зала, а также интерактив в перерывах: мастер-классы, консультации специалистов по макияжу, стилю и уходу за собой, дефиле, фотосессии, тематические анимационные мероприятия.

На Воробьевых горах пройдут "Новаторские гонки" на креативных санях. В битве за главный приз в 150 000 рублей сразятся 30 команд с уникальными, технологичными и смешными санями: сани будут в виде Дракона, Жар-птицы, Ладьи викингов, Корабля пришельцев и так далее. Сообщается, что студенты МХПИ подготовили особые сани – с бюстом Хиллари Клинтон. Оценивать участников будут в трех категориях: внешний вид, командные костюмы и дальность покоренной дистанции. Жюри возглавит Наталья Хорева, старший тренер сборной по натурбану, чемпионка России и Европы. Также гостей ждет лепка гигантских снеговиков, катания на санях, конкурсы, дискотека и бесплатная полевая кухня с солдатской кашей с тушенкой.

В Театре Н.Сац состоится премьера спектакля "Гадкий утенок" по знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. Эта замечательная история оживет в музыке, артисты будут и петь, и танцевать. Композитор Михаил Броннер, который написал много замечательной музыки для взрослых и детей, постарался, чтобы "Гадкий утенок" оставил в сердцах зрителей самые красочные и светлые впечатления.

В "Известия Холл" выступит группа "АлоэВера". Музыканты презентуют новый альбом "Как боги", который стал бестселлером предпродаж в русском iTunes, наряду с Леди Гагой и Робби Уильямсом, а также заодно отметят день рождения вокалистки Веры Мусаелян. Музыка "АлоэВера" – это своеобразный романтичный диско-поп, которому не чужды смелые эксперименты, в текстах преобладает тема эротики, секса и отношений. Веры Мусаелян рассказывает: "В этом альбоме мы не смогли скрыть того, что выросли. И со всей взрослостью я заявляю: да, я хочу про мальчиков и море, хочу целоваться и танцевать. У меня на это есть так много и так мало времени: целая нескончаемая молодость. Я хочу делать все это вместе с вами".

29 января, воскресенье

В театре "Русская песня" Надежды Бабкиной состоится премьера эксцентричной комедии "Клоуны" по пьесе Матея Вишнека "Вакансия для старого клоуна". Три клоуна мечтают о возвращении в цирк, фантазируют о талантливых номерах и нескончаемых аплодисментах, манящем свете прожекторов и запахе арены. Это все, что рождает в них желание жить. Это трогательная, душевная, немного грустная и очень смешная история с красочными костюмами, музыкой и яркими цирковыми репризами.

В Yotaspace выступят легенды шведского death metal группа DARK TRANQUILLITY. Коллективу исполняется, подумать только, 27 лет, но они бодры и веселы, как прежде. Хотя за их плечами было уже десять альбомов, мировые туры и награды, – это не повод сбавлять обороты. На концерте в поддержку своего нового 11-го альбома "Atoma" музыканты готовы буквально взорвать зал.

В клубе "16 Тонн" Алексей Кортнев и группа "Несчастный Случай" порадуют своих поклонников. После тридцать с лишним лет творчества музыканты могут дать фору молодняку. Кортнев умеет исполнять песни, шутливые или трогательные, с особой доброй притягивающей энергетикой.

30 января, понедельник

В ГКЦМ В.С. Высоцкого покажут спектакль "Жениться нельзя расстаться". Это комедия по одноименной пьесе Романа Шумилова, причем автор также выступает в роли продюсера и режиссера. Знакомая ситуация: только поженились, а лодка любви уже норовит разбиться о скалы быта. А может любви-то и не было? Зрителей ждут нешуточные страсти, выяснения отношений, слезы, смех, попытки понять друг друга и, конечно же, любовь, без нее все же никуда.

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит собственно сам Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Маэстро не нуждается в представлении, а всем заядлым поклонникам его творчества да и просто качественного энергетически заряженного джаза – быть обязательно.

31 января, вторник

В клубе "16 тонн" представит новый сингл группа "Сансара". Стиль коллектива определить затруднительно, он уникален и своеобразен, когда любая новая песня может поломать представление, основанное на том, что было раньше. Сансара – это фирменное звучание, необычные тексты, харизматичный фронтмен и яркие концерты. Поразит ли группа поклонников своим новым творением прямо в сердце?

1 февраля, среда

В Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный концерт Льва Лещенко "Я и мои друзья", который отметит свое 75-летие. Легендарный артист на сцене уже 55 лет на сцене, и он продолжает радовать зрителей своим творчеством. Лев Валерианович исполнит не только свои золотые шлягеры, но и новые песни, уже успевшие стать хитами. Разумеется, такой концерт не может обойтись без гостей – звезд отечественной эстрады первой величины. Среди них Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Геннадий Хазанов, Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Валерий Меладзе, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Анатолий Ярмоленко, Александр Буйнов, Лолита, Александр Маршал, Лайма Вайкуле, и многие другие.

В клубе "16 тонн" выступит певица Эмма М, которая презентует свой дебютный альбом "Штрихкоды". Исполнительница получила известность благодаря своих хитам "Штрихкоды" и "Ракеты", которые понравились слушателям благодаря сильному вокалу, энергетики и стилю. Стоит отметить, что Эмма М получила награду премии Russian music box 2016 в номинации "Прорыв года". Каждый обладатель билета на концерт получит в подарок коллекционный вариант дебютной пластинки.

В Светлановском зале Московского Дома музыки пройдет первый сольный концерт 27-летнего пианиста и вокалиста Олега Аккуратова. Несмотря на врожденную инвалидность (тотальная слепота), он закончил музыкальную школу, а после и Ростовскую государственную консерваторию, где сейчас преподает. Его игру слышали сотни миллионов людей по всему миру – в марте 2014 года выступление Олега завершало церемонию закрытия Параолимпийских Игр в Сочи, а в апреле 2016 года на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста Golden Sunray, записанный с Квартетом Игоря Бутмана. На сцене Дома музыки Олег продемонстрирует всю многогранность своего удивительного таланта.



2 февраля, четверг

В этот день стартует серия акций "Десять лет без Ильи", посвященных памяти философа, поэта, издателя и переводчика Ильи Кормильцева, который известен широкой публике как автор текстов для некоторых хитов рок-группы Наутилус Помпилиус, а также коллектива "Урфин Джюс", Насти Полевой и других звезд уральского рока. 2 февраля в Центральном доме актера вдова поэта, певица, композитор и педагог Алеся Маньковская, сыграет моноспектакль "Тюремный психолог". 3 февраля в Центре документального кино журналист, автор серии книг о музыке Александр Кушнир прочтет лекцию о Кормильцеве, куда войдут малоизвестные факты о свердловском периоде деятельности поэта в 80-х, о его участии в продюсировании "Наутилуса" 90-х годов, о создании радикального книжного издательства "Ультра.Культура" и о последних месяцах жизни в Лондоне. 4 февраля состоится сборный концерт в клубе "Шаги" на Бауманской, в котором примут участие соратники Ильи – Алексей Могилевский, Олег Сакмаров и "Сакмаров-бэнд", Саша Самойленко & TOMAS band, Вис Виталис, группа "Чужие", поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, а также группы, в репертуаре которых есть необычные композиции на стихи Кормильцева – Shoo и Hermes’Brothers. Плюс к этому, ожидается вступление музыкантов легендарной группы "Урфин Джюс".

На киноэкраны выходит фильм ужасов "Звонки", продолжающий историю культового фильма "Звонок". Молодой человек пытается разгадать тайну "городской легенды" про загадочную видеокассету, которая через 7 дней убивает всякого, кто ее посмотрел. Но выходит так, что удар принимает на себя его девушка. Другая новинка – фэнтезийный фильм "Голос монстра". У мальчика Коннора есть необычный друг – монстр из снов в виде старого тисового дерева. В трудные моменты жизни дерево оживает, превращаясь в огромное чудовище. Оно может защитить и объяснить, что даже в моменты безысходности, можно найти в себе силы все преодолеть.



