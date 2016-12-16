Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Картина Андрея Кончаловского "Рай" вошла в шорт-лист американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Теперь российскому режиссеру предстоит конкурировать с такими мэтрами, как Ксавье Долан, Клод Баррас и Эрик Поппе.

Эксперты Американской киноакадемии отобрали девять картин в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" премии "Оскар", сообщает Lenta.ru. Конкуренцию "Раю" составят такие картины, как "Танна" (режиссеры Бентли Дин, Мартин Батлер, Австралия), "Это всего лишь конец света" (Ксавье Долан, Канада), "Моя земля" (Мартин Зандвлиет, Дания), "Тони Эрдман" (Марен Аде, Германия), "Продавец" (Асгар Фархади, Иран), "Выбор короля" (Эрик Поппе, Норвегия), "Вторая жизнь Уве" (Ханнес Холм, Швеция), "Жизнь кабачка" (Клод Баррас, Швейцария), пишет The Hollywood Reporter.



С 13 по 15 января специальные комиссии отсмотрят все фильмы и из этого списка отберут пять номинантов. 24 ноября кинокритики объявят окончательных претендентов на престижную награду, а победитель станет известен лишь 26 февраля, на церемонии вручения.

Напомним, действие картины "Рай" разворачивается во время Второй мировой войны, в немецком концлагере. Именно здесь встречаются русская княгиня-эмигрантка и французский офицер СС, и между ними вспыхивают страстные чувства. Российский фильм уже покорил жюри Венецианского кинофестиваля и принес Кончаловскому заслуженную награду – "Серебряного льва".