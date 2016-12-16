Кто поборется с Кончаловским за "Оскар"

Драма Андрея Кончаловского "Рай" вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар". Критики уже вовсю оценивают шансы российского режиссера завоевать свою первую и давно заслуженную награду американской киноакадемии. Какие киноленты составят конкуренцию Кончаловскому? Dni.Ru предлагают ознакомиться с другими номинантами шорт-листа в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Австрийская кинолента "Танна" режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера уже была по достоинству оценена на 72-м Венецианском международном кинофестивале. "Банальная" история двух влюбленных, решившихся вступить в брак невзирая на запреты родителей, издавна вдохновляет писателей и сценаристов на создание настоящих шедевров. Действие разворачивается на острове Танна в южной части Тихого океана.

Комедийная драма "Тони Эрдманн" немецкого режиссера Марена Аде уже стала лучшим фильмом года по версии ежегодной премии Европейской академии. История, посвященная сложным взаимоотношения отца и дочери, также была по достоинству оценена в Каннах и, по версии ведущих кинокритиков, у Аде есть все шансы заполучить "Оскар".

Как и картина Кончаловского, военная драма "Моя земля" Мартина Зандвлиета (Дания) перенесет зрителя во времена Второй мировой. Точнее, сюжет развернется сразу после ее окончания, рассказав о судьбе пленных войск нацистской Германии.



Известный в Иране режиссер Асгар Фархади снял не просто атмосферный драматический фильм, а настоящий триллер. Его картина "Коммивояжер" выйдет на большие экраны лишь в следующем году, но кинокритики уже дали ей исключительно положительные оценки.

Франко-канадский фильм Ксавье Долана "Это всего лишь конец света" получил гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Снятая по мотивам одноименной пьесы Жана-Люка Лагарса картина держит зрителя в напряжении с самой первой минуты.



Эрик Поппе тоже снял впечатляющую историческую военную драму "Выбор короля". Сюжет разворачивается в апреле 1940 года: король Норвегии Хокон VII помешал гитлеровскому вторжению.



"Я бы хотел поблагодарить жюри, моих друзей и, конечно же, мою жену, актрису Юлию Высоцкую, без которой бы не было возможно сделать этот фильм", – сказал режиссер Кончаловский на итальянском языке, получая "Золотого льва" на кинофестивале в Венеции. Безусловно, "Рай" стал одним из ключевых фильмов в карьере мэтра. Кинокритики довольно высоко оценивают его шансы на "Оскаре".



Не прошел шорт-лист и мимо Швейцарии. Красочный мультфильм Клода Барасса "Жизнь кабачка" представляет собой не только прекрасно выполненный анимационный проект, но и настоящую семейную драму.



Швецию представит комедийная драма Ханнеса Хольма "Вторая жизнь Уве". В основу сценария легло произведение Фредрика Бакмана "Человек по имени Уве", которая действительно заставляет читателя то смеяться, то плакать.