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Двух известных музыкантов сбил поезд
Как сообщает агентство AP, несчастный случай произошел недалеко от клуба, где должны были выступать музыканты. Судя по всему, они рассчитывали перебежать пути перед приближающимся составом. В результате гитариста Марка Уэгенингена и барабанщика Дэвида Гарибальди сбил товарный поезд.
Группа Tower of Power возникла в 1968 году, с 70-х является одним из самых известных R&B-коллективов. Команду набирал исполнитель и саксофонист Эмилио Кастильо. Гарибальди является участником группы едва ли не со дня основания, а Уэгенинген присоединился к исполнителям относительно недавно.
Как себя чувствуют пострадавшие и в какую клинику они были доставлены, пока не известно. Отдельные источники сообщают о тяжелом состоянии музыкантов, но информация не подтверждена официальными лицами.
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