Двух известных музыкантов сбил поезд

В Окленде два участника группы Tower of Power попали под товарный поезд. Они находятся в больнице.

Как сообщает агентство AP, несчастный случай произошел недалеко от клуба, где должны были выступать музыканты. Судя по всему, они рассчитывали перебежать пути перед приближающимся составом. В результате гитариста Марка Уэгенингена и барабанщика Дэвида Гарибальди сбил товарный поезд.

Группа Tower of Power возникла в 1968 году, с 70-х является одним из самых известных R&B-коллективов. Команду набирал исполнитель и саксофонист Эмилио Кастильо. Гарибальди является участником группы едва ли не со дня основания, а Уэгенинген присоединился к исполнителям относительно недавно.

Как себя чувствуют пострадавшие и в какую клинику они были доставлены, пока не известно. Отдельные источники сообщают о тяжелом состоянии музыкантов, но информация не подтверждена официальными лицами.