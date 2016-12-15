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Народный артист Губенко госпитализирован в Москве
Как сообщает Life.ru, 75-летний актер неожиданно почувствовал себя плохо, после чего был в срочном порядке госпитализирован. По результатам обследования врачи диагностировали у него воспалительное заболевание и назначили соответствующую схему лечения.
Режиссер, сценарист и популярный актер Николай Губенко начал карьеру в кино еще в начале 60-х. Зрители помнят и любят его по таким картинам, как "Мне 20 лет", "Дворянское гнездо" и, конечно, "Подранки". В последней Губенко не только выступил в качестве актера и режиссера, но и написал сценарий.
С 2009 года Губенко – заместитель председателя Московской городской думы, иногда появляется на киноплощадках. В 2013-м он озвучил Владимира Николаевича Чижова в анимационной картине Георгия Данелии "Ку! Кин-дза-дза".
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