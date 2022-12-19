В Санкт-Петербурге состоялась презентация нашумевшего романа Марины Голубицкой

В зале Дома Зингера в Северной столице состоялась презентация книги известной писательницы Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака". Эта книга, прежде всего, о поиске смыслов и любви. Автор рассказывает историю многодетной матери, которая начинает заниматься творчеством.

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