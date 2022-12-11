Роман о жизни 90-х представит Марина Голубицкая в Доме Зингера в Санкт-Петербурге 12 декабря

Роман "Два писателя, или Ключи от чердака" уже 12 декабря представит писательница Марина Голубицкая в "Доме книги" в Санкт-Петербурге. Книжный магазин расположен в известном во всем мире историческом здании – Доме Зингера, визитной карточке Северной столицы. Всего месяц назад он открылся после ремонта.



Произведение написано в жанре "автофикшн", когда реальные события переплетаются с художественным вымыслом.

"Альтер эго героини — это, конечно же, автор. Я в некоторых вопросах ставлю дистанцию: это не совсем я, я так не думаю. Простите, мои подруги, друзья, и прочие люди, которые встретились на пути, что я вас описала, может быть, смешными, шаржированными, не такими, как вы видите себя со стороны. В этом смысле я говорю: "это не я, это героиня". Во всех других отношениях, я рассказываю историю, которую пережила сама", – так говорит Марина Голубицкая о своей книге.

Сюжет романа разворачивается на детально прописанном фоне конца 90-х – начала нулевых годов в Екатеринбурге. Этот роман о творчестве и любви, "законсервировавший" в себе дух 90-х, улиц, мест и, конечно, людей, ярких и уникальных личностей – драматурга Николая Коляды, поэта Бориса Рыжего, художников, писателей – всех тех, кто формировал культурную и общественную жизнь города тех лет. Главная героиня – женщина, у которой благополучная жизнь: хороший муж, прекрасные дети, любимая работа. И в эту жизнь врываются разные люди – харизматичные, вдохновляющие, разрушающие и созидающие.

Встреча с Мариной Голубицкой пройдет в Доме книги по адресу: Невский пр., 28

Время встречи: 19:00