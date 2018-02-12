Назван срок ввода миротворцев в Донбасс

Вопрос ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс должен решиться до конца осени этого года. Следующие месяцы станут решающими для оценки перспектив минских соглашений по деэскалации ситуации в регионе, заявил на пресс-конференции в Москве заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.



По словам эксперта, фактор времени является сейчас ключевым. "У нас есть время до сентября-октября 2018 года, пока не начались предвыборные процесс на Украине и в ЛДНР, чтобы договориться о перспективах миссии ООН и возможности реинтеграции Донбасса", – сказал аналитик.

Игнатов уверен, что после старта электоральных кампаний в Незалежной и Донецкой и Луганской республиках, все вопросы, связанные с Донбассом, станут для Украины политическими. "Вопрос о миссии ООН Россия увязывает с выполнением Киевом политических обязательств, а Киев не может дать никаких обязательств на 2019 год", – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что Россия уже неоднократно высказывалась в пользу вводу миротворческого контингента ООН в Донбасс для предотвращения дальнейшего кровопролития. В сентябре прошлого года президент Владимир Путин предложил разместить "голубые каски" на линии соприкосновения украинских войск и отрядов ополченцев. Реализация инициативы главы российского государства могла стать реальным подспорьем для скорейшего окончания затянувшегося конфликта.





Но официальному Киеву, как оказалось, прекращение войны и страданий мирных граждан вовсе не нужно. Гораздо важнее для него – поддерживать конфликт в "тлеющем" состоянии, чтобы при возможности в очередной раз пожаловаться Западу на "агрессию" России, заодно выпросив очередной кредит или военную помощь.

Чувствуя безоговорочную поддержку со стороны США, Украина отклонила инициативу президента России и попыталась диктовать собственные правила игры. В Киеве заявили, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины.

Кроме того, в руководстве Незалежной выступили против присутствия в составе контингента ООН российских представителей. Естественно, что столь неконструктивная позиция нисколько не приблизила окончание войны в регионе.

