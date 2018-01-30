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Кремлевский список Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mike Theiler
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Создается впечатление, что санкционный список, которым нас так долго пугали все западные СМИ и наша российская прозападная оппозиция, был написан или студентом-первокурсником, или каким-то ленивым креаклом на аутсорсе. Жест у американцев получился явно недружественный, но довольно бесполезный с точки зрения реального влияния на политическую и экономическую ситуацию в России. 
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Очевидно же, что список составили по довольно прозрачной схеме: взяли список Форбс и добавили к нему список топовых российских политиков, связанных с исполнительной и законодательной властью. Под одну гребенку попали как настоящие лоялисты-патриоты от политики и бизнеса, так и те, кого никак нельзя заподозрить в симпатиях к нашей стране или к Путину лично.

Особенно обидно должно сейчас быть владельцам одной известной банковской структуры, которые всеми силами старались не попасть в этот список и демонстративно отказывались от работы и финансирования российских оборонных предприятий, а их все равно взяли и внесли. Получилось не только смешно, но и справедливо.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

А в целом получилось не только смешно и справедливо, но еще и очень полезно для нашей политики и экономики. Ничто так не консолидирует элиты как санкции в адрес патриотов и черная американская неблагодарность в адрес тех, кто всячески демонстрировал свою лояльность. Вот они-то сейчас и будут вынуждены резко возвращать активы в Россию и сворачивать бизнес на Западе, потому что попадание в этот санкционный список означает для них невозможность нормальной работы с западной финансовой системой. Формально санкции не введены, но все знают и все западные СМИ пишут о том, что люди из списка гарантировано являются токсичными клиентами для любого западного банка и токсичными партнерами для любой западной компании. А это значит, что некоторым российским бизнесменам придется очень несладко, причем особые эмоциональные страдания они будут испытывать из-за того, что Вашингтон их по сути наказал за верность идеалам глобализма. Знаете, говорят, что Березовский незадолго до смерти написал Путину эмоциональное покаянное письмо, в котором извинялся за все былое, просил прощения и заявлял о страстной мечте вернуться на Родину. Скорее всего многие фигуранты американского списка сейчас сочиняют нечто подобное.

Кстати, если администрация Трампа ставила перед собой цель досадить лично Путину, то вот тут нужно действительно признать, что американцам это действительно удалось. Это большой успех американских санкций, о котором сказал сам президент России. На встрече со своими доверенными лицами, Путин сказал, что ему обидно, что его не включили в санкционный список. Действительно, ну как так-то, все есть – Шойгу есть, Володин есть, Матвиенко есть, советник по Интернету Герман Клименко есть, и даже бизнес-омбудсмен Титов есть, а самого Путина – нет. Ну как так можно? Надо потребовать от США исправить эту вопиющую несправедливость.

А если серьезно, то среди последствий американских санкций будет не только консолидация российской элиты, но и продолжение охлаждения российско-американских отношений. Вот недавно администрация Трампа пригласила трех депутатов Думы, руководителей комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по образованию принять участие в так называемом "молитвенном завтраке" с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Надо сказать, что это на самом деле не молитвенный и не завтрак, а просто неформальная встреча американских и иностранных политиков, которые обсуждают всякую международную повестку, налаживают контакты и ведут обсуждение в обход официоза. С учетом того, насколько опасно для американских конгрессменов, сенаторов и сторонников Трампа иметь хоть какие-то контакты с россиянами, первоначально депутаты оценили смелость американцев и раздумывали над тем, чтобы поехать и поговорить. Но вот после публикации "кремлевского списка", в который американцы занесли, в том числе, спикера Госдумы Вячеслава Володина, стало понятно, что американская сторона не заинтересована в реальном улучшении отношений, а значит нет смысла пытаться заниматься в Вашингтоне межпарламентской дипломатией.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

И не надо мне тут говорить, что мы таким образом сами себя изолируем. Нет, это не изоляция, а проявление внутреннего достоинства. Нам нужно разговаривать только с теми, кто хочет с нами разговаривать. Я согласен с позицией депутата Аксакова, который объяснил решение отказаться от поездки: "Просто так посетить завтрак, покататься, желания нет. Есть желание налаживать сотрудничество, но это, к сожалению, не получается. Я в таких условиях не поеду, тем более у меня куча вопросов, своей работы, кататься по заграницам смысла не вижу", – цитирует Аксакова ТАСС.

Ну а главной жертвой американского санкционного списка, и вообще всех новых американских санкций, станут по большей части не российские чиновники и даже не российские предприниматели, а европейские компании и банки, которые подвергнуться давлению США и от которых будут требовать отказаться от работы с российским бизнесом. Как правильно подчеркнул спикер Госдумы Володин: "Новые ограничения, введенные США, нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса". Выход у европейцев один – игнорировать американские требования, вот примерно с тем же упорством, с которым Германия и Франция пока отстаивают "Северный Поток – 2", несмотря на все угрозы и требования США и Польши.

Если у европейцев хватит пороху на такое поведение, то можно будет смело утверждать, что санкции не принесут США и Трампу ровным счетом ничего хорошего. Впрочем, даже в этом случае, Трамп может рассчитывать на утешение в виде завтрака с Ксенией Собчак. Депутаты Думы на молитвенный завтрак в Вашингтоне не приедут, зато будет целая кандидатка в президенты России. Если Собчак дадут слово на этом самом завтраке, то она обязательно похвалит президента США за санкции. Она – похвалит, а мы – посмеемся.

30 января 2018, 18:19

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