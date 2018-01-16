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Блоги

Эрдоган разбушевался и готовится к драке с США

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Горячие головы из администрации Дональда Трампа подставили своего шефа. У США позиции на Ближнем Востоке и так не блестящие, а уж после того как российская армия катком прошлась по ИГИЛ и так называемой "демократической оппозиции" в Сирии, всё стало для американцев совсем грустно. Но этого им оказалось мало, и они решили поднять ставки еще один раз, в тщетной надежде отыграться и отомстить за весь позор 2017 года. И вот, результат мозговых усилий ЦРУ, Пентагона и Госдепа был предъявлен публике. 
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Хитрый план заключается в том, чтобы создать на севере Сирии пространство неподконтрольное сирийским властям, которое будет контролировать псевдоармия состоящая из бойцов "Демократических сил Сирии" (ДСС), бойцов курдской организации YPG, а также вооруженных сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. По американской традиции для слепленного из курдов и "демократических боевиков" формирования было придумано благозвучное название "армия по защите границ Сирии", хотя на самом деле Сирию нужно защищать как раз от этого американского проекта. Американцы собираются помогать боевикам на дипломатическом фронте, поддерживать деньгами и оружием. Про военных советников и американский спецназ американцы стыдливо молчат, видимо потому что все и так знают, что советники и спецназ уже давно в Сирии.

План – интересный и у него есть несколько сильных сторон. Для начала он позволяет американцам оставаться в игре в Сирии и не признавать свое поражение, несмотря на то что сирийские силы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – Прим. ред.) практически уничтожены, а ключевые регионы страны находятся под контролем армии Асада. Если этот план американцам удастся реализовать, то они смогут заявить о том, что у них есть в Сирии свой плацдарм и в перспективе они могут даже попробовать признать то псевдоправительство, которое будет рулить этим плацдармом, в качестве единственного законного правительства Сирии. Вряд ли у них это получится, но по крайней мере сейчас у американских стратегов есть четкое направление движения и понятный всему миру план борьбы за контроль над Сирией даже после того как основные проамериканские силы были уничтожены. Помимо дипломатических и имиджевых выгод американцы получат на севере Сирии определенный набор довольно боеспособных формирований, которые при соответствующей подготовке и финансировании смогут в будущем бросить вызов сирийской армии и попытаться превратить американский провал в Сирии в настоящую историю успеха.

Вряд ли кто-то в Вашингтоне всерьез надеется на то что Москва, Тегеран и Дамаск будут сидеть сложа руки, наблюдая за тем как американцы создают у них под носом военную силу, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе, но Вашингтону пока важнее сохранить лицо и показать, что он все еще гегемон в самом расцвете сил.

Лавров уже публично высказался в том плане что американские действия в Сирии – это большая ошибка, в Белом Доме к Лаврову не всегда прислушиваются. А зря.

Кстати, есть большая вероятность, что России и Ирану даже не придется что-то делать с этой новоявленной проамериканской силой на севере Сирии потому что за нее готов взяться Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер не без оснований видит в этой курдской армии прямую угрозу Турции, а значит решать проблему ему нужно радикально и быстро.

CNN Türk сообщает, что Эрдоган прямо заявил, что он уничтожит эту американскую "армию". "Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ", – процитировало Эрдогана турецкое агентство Анадолу. Турецкий лидер также подчеркнул, что армейские подразделения Турции "могут начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту".

В ближневосточных СМИ проскакивала информация что американцы собираются вооружить своих сирийских сторонников ПЗРК и это может заставить Эрдогана действовать еще быстрее, потому что курдские формирования будут использовать американские ПЗРК прежде всего для того, чтобы сбивать турецкие военно-транспортные самолеты. И еще один момент – вполне возможно, что курдские формирования не считают, что война с Асадом это их главная задача, им может быть намного интереснее повоевать за свободный Курдистан, который они хотели бы отрезать от Турции. В общем Эрдоган не может себе позволить игнорировать угрозу и скорее всего он будет решать этот вопрос военными методами, тем более что ресурсы для этого у него есть.

Теперь у США есть четыре варианта развития событий. Вариант первый – сладкий для США, но самый маловероятный – Эрдоган сливает Турцию и спокойно ждет пока у него на границе будут создавать антитурецкую армию. Вариант второй – болезненный и гораздо более вероятный – Эрдоган поднимает бомбардировщики и начинает утюжить тех, кому США обещали деньги, власть, защиту и оружие, а потом Турция вводит танки и наземные войска, причем надо понимать, что особых шансов на победу у так называемой "армии по защите границ Сирии" не будет. Если Эрдоган устроит союзникам США кровавую мясорубку и США не вмешаются, то их авторитет в регионе, да и в мире в целом упадет ниже плинтуса. И вот мы подходим к третьему варианту – США устраивают Анкаре дипломатический скандал, угрожают всяческими карами, проамериканские формирования сбивают турецкие самолеты из американских ПЗРК и вроде бы американцы сохранят лицо, но тогда они 100% потеряют Турцию, которая и так уже покупает оружие у России и косо смотрит на турецкие базы НАТО. Если Турция из-за этого конфликта выйдет из НАТО, а это вполне возможный сценарий, то это будет ужасным ударом по Североатлантическому альянсу. И последний, четвертый вариант на случай если в администрации Трампа все-таки найдутся трезвые головы – тихо слить своих курдских союзников так же как они слили своих курдских союзников в Ираке, и сделать вид что они ничего такого не предлагали и не хотели. Это будет позорно, конечно, но не так катастрофично, как другие варианты. Выбор за Вашингтоном, но хороших вариантов у него нет.

А что делать России, когда Турция открыто собирается мочить союзников США несмотря на протесты Вашингтона? Россия должна достать попкорн (или семечки) и получать удовольствие.

16 января 2018, 19:38

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