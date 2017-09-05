Каким оружием владеет КНДР

Северокорейская проблема уже несколько месяцев не сходит с передовиц мировых СМИ. К сожалению, сама Северная Корея регулярно дает поводы для обсуждения стратегии дальнейшего взаимодействия мирового сообщества с Пхеньяном, и противостояния ядерной угрозе, которая исходит от КНДР. При этом, продолжать давить на КНДР экономическими санкциями, как того требуют Соединенные Штаты и их союзники, вряд ли будет целесообразно. И тем более бессмысленно и опасно угрожать Пхеньяну военным вторжением.

В ходе пресс-конференции Владимира Путина по итогам саммита БРИКС, президент России подчеркнул, что в ситуации с Пхеньяном нагнетание военной истерии совершенно бесполезно.



"Это абсолютно тупиковый путь. Потом, ведь у Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, мы убедились в этом, что они есть, есть не только ядерный заряд, мы знаем, что он есть в руках Северной Кореи, но там есть еще и дальнобойная артиллерия, и системы залпового огня до 60 километров дальности", – напомнил Владимир Путин.

Что же имел ввиду Владимир Путин, и насколько сильна армия КНДР? Давайте порассуждаем.

Сегодня ни один источник информации не обладает абсолютно точными сведениями о вооружении армии КНДР. Однако об упомянутой Путиным корейской артиллерии определённые сведения у нас имеются.

На сегодняшний день армия КНДР имеет в составе своих сухопутных войск два артиллерийских корпуса и около 30 артиллерийских бригад. Северная Корея имеет на вооружении около 4,5 тысячи самоходных орудий, 3,5 тысячи пушек и более 2 тысяч реактивных систем залпового огня (РСЗО).





Причем, армия КНДР обладает всем спектром артиллерийских калибров СССР и Китая: это 122-мм установки на базе советских гаубиц Д-30 и М-30, 130-мм пушки (аналог советской М-46), 152-мм гаубицы (советские Д-20 и китайские Тип-66) и другие. На вооружении сухопутных войск КНДР также имеются 107-, 120– и 240-мм многоствольные минометы.

Такое количество артиллерии делает сухопутную армию КНДР одной из сильнейших в мире. Причем, подавляющая часть артиллерии КНДР – более 8 тысяч орудий и РЗСО – сконцентрирована на границе с Южной Кореей.

А, как известно, уже на расстоянии 30 км от корейской границы начинаются жилые районы столицы Южной Кореи – Сеул. Сегодня в Сеуле и сеульской агломерации проживают порядка 23 миллионов человек, и все они – потенциальные жертвы ядерного заряда, который может быть доставлен в качестве боеприпасов для северокорейских гаубиц, способных нести заряды на расстояние до 40 км.

Есть на вооружении КНДР и более дальнобойные устройства. Например, 170-мм самоходные орудия "Коксан", созданные северокорейскими оружейниками. "Коксан" бьет обычными снарядами на 40 км, а, в свою очередь, его активно-реактивный боеприпас способен поразить цель на расстоянии до 60-70 километров – а это уже территория американских военных баз Осан и Кэмп Хамфриз.

Следует отметить и то, что против дальнобойной артиллерии, как правильно заметил Владимир Путин, бессмысленно применение средств ПВО. Артиллерийские снаряды летят на низкой высоте, а сами установки мобильны, и способны вести огонь практически с любой местности. Тем более, что по своим артиллерийским возможностям армия КНДР минимум в два раза превосходит южнокорейского соседа.

А если добавьте к этим арсеналам 1100 военных самолетов и вертолетов, из которых 590 – это советские самолеты МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Су-25 и МиГ-29 – прикрывающие артиллерию от авиации противника, – и в случае начала новой корейской войны весь север Южной Кореи будет обречен.





Напомню также, что вдоль 38 параллели Северной Кореей построены целые подземные города с шахтами в направлении Сеула, которые могут быть использованы для подрывов подземных ядерных зарядов.

Сама армия КНДР только официально насчитывает 1,2 миллиона военных и 7,7 миллиона резервистов. Сегодня северокорейская армия, при населении страны в 23 млн человек, является 4-й в мире после Китая, США и Индии.

КНДР обладает мощной линией ПВО, которая насчитывает более 9 тысяч зенитных установок, в том числе советские зенитные установки ЗСУ-57 и ЗСУ-23-4 "Шилка", комплексы С-75, С-125, С-200, переносные системы "Куб" и "Стрела-10".

У КНДР имеется мощный военный флот, который состоит из около 650 судов и более 100 подводных лодок (включая дизельные подводные лодки проекта 633 и подводные лодки типа "Сан-О"), вооруженных противокорабельными ракетами типа советской Р-15 "Термит".

И, конечно, ракетные войска стратегического назначения КНДР.

На вооружении Северной Кореи находятся баллистические ракеты от малой дальности – как, например, Toksa (аналог советской ракетной системы "Точка-У"), вплоть до межконтинентальных ракет типа "Хвасон-13" и "Тэпходон-2", способные поражать цели до десятка тысяч километров и способные в перспективе использоваться для выхода в космос.

И все эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, тем более, что в распоряжении Пхеньяна находятся от 15 до 20 ядерных зарядов мощностью 10-15 килотонн. Кроме того, на днях корейские СМИ сообщили о создании водородной бомбы мощностью до 100 килотонн.