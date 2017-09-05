Каким оружием владеет КНДР

Все авторы

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Понедельник 11 сентября
Лента новостей
14:10
В Москве женщина с трехлетним ребенком выпала из окна
13:57
Звезды откровенно о пристрастии к спиртному
13:44
В Москве отменили показ "Матильды"
13:27
Трехкратная чемпионка мира сгорела заживо в ДТП
13:01
Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения
12:59
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
12:46
Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было
12:46
Поджог машин у офиса адвокатов Учителя попал на видео
12:34
Ведущий новостей запаниковал перед камерой (видео)
12:12
Авиабилеты за границу резко подешевели
12:07
В Москве пройдет всероссийский конкурс красоты среди офисных сотрудниц
11:47
Меркель ищет сумасшедших для захвата Крыма
11:42
Буйнов об уходе Пугачевой со сцены
11:41
Кончаловский рассекретил пассию и сына
11:39
В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi
11:36
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
11:09
Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"
11:07
Оральный секс признали опасным для беременных
11:03
Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
10:28
На Россию надвигаются мощные заморозки
10:22
В центре Москвы сгорели две иномарки
10:21
Наследница Игоря Николаева ввергла в ужас своим видео
10:19
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
10:03
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
09:44
Москву и область свяжут 16 новых автобусных маршрутов
09:37
Галкин сцепился с Михайловым в гримерке
09:31
Пятилетняя дочь Жасмин серьезно больна
09:08
В Москве побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах
09:08
В ЕС объявили Украине бойкот
08:54
Почему Маша Малиновская осталась без друзей
08:49
МВД не выявило нарушений на выборах в Саратовской области
08:36
Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме
08:33
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
08:30
У жениха Дианы Шурыгиной появился соперник
08:11
Дерзкий Саакашвили унизил Порошенко
07:55
В Подмосковье КамАЗ протаранил восемь машин
23:11
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
20:41
Выборы в Саратовской области прошли без серьезных нарушений
19:30
Эксперты высоко оценили организацию выборов
19:17
Явка на выборах в Саратовской области превысила 46%
18:15
Сильнее всего ураган "Ирма" ударит по Санкт-Петербургу
18:10
Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
18:01
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
17:52
Володин проголосовал на выборах в Москве
17:46
Как муж Королевой спасается от смертельного урагана "Ирма"
17:21
В Британии на прихожан церкви напали с ножом
17:08
На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками
16:46
Как менялся Алексей Панин
16:22
Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой
16:10
Избиркомы подводят первые итоги
15:44
В Москву вернулось лето
15:31
Во Франции на вокзале застрелили двух детей
15:22
Самые роскошные наряды Венецианского кинофестиваля
14:50
Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами (видео)
14:42
Россияне активно голосуют на региональных выборах
14:30
Собчак озадачила странным фото Виторгана
14:07
Литвинову без макияжа заплевали за уродливый "бомж-стайл"
13:51
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
13:36
Выборы в Саратовской области проходят спокойно
13:19
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
13:01
Как избавиться от ночных кошмаров
12:53
Пугачева хитростью помогла Леонтьеву пробиться на сцену
12:37
В Саратове экстренно сел Ан-148 с пассажирами
12:05
Жена гнала из кровати больного раком Кобзона
11:42
Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы
11:25
Лолита расплакалась перед Михалковым
11:18
Бывший муж повесил на звезду "Дома-2" кредит и уехал в Таиланд
10:48
Панин на коленях просил Шпицу не бросать его
10:36
Киркоров насмешил нелепым клоунским нарядом
10:16
Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с автобусом
10:00
Нагиев готовил убийство Пугачевой
09:58
Регионы выбирают губернаторов
09:33
Саратовская область впервые с 2000 года выбирает губернатора
08:00
В России проходят выборы
23:14
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
22:27
Москвичи получили роскошный подарок на День города
21:44
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
18:54
В лесу под Москвой найдет труп
18:52
В Домодедово авиадебоширка покусала полицейского
18:46
Особенности парка "Зарядье"
18:28
Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
17:53
Марат Башаров тайно женился на экономисте
17:19
У "Москва-Сити" произошел крупный пожар (видео)
17:07
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
16:30
"Зарядье" создали в рекордно короткие сроки
16:09
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
15:45
На юго-востоке Москвы под колесами машины погиб пешеход
15:39
Путин и Собянин испытали "Парящий мост"
15:27
Известного певца жестоко избили в центре Москвы
15:09
Путин привез Собянина в "Зарядье" на электрокаре
14:40
Буланова распсиховалась из-за поношенной одежды
14:11
У молодого москвича угнали Lexus за 6 млн
14:10
В Москве открылся парк "Зарядье"
13:50
Как Москва похорошела с годами
13:39
Близкий человек предал Бориса Корчевникова
13:05
В центре Москвы расстреляли прохожих
12:48
Крестный о Пашинине: Он вообще идиот полный
12:12
Пересильд впервые назвала имя отца своих детей
11:53
При столкновении поезда и грузовика в Югре пострадали дети
11:39
Пелагею высмеяли на "Голосе" за брак с Телегиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Блоги

Каким оружием владеет КНДР

Фото: GLOBAL LOOK press/Cheng Dayu
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Северокорейская проблема уже несколько месяцев не сходит с передовиц мировых СМИ. К сожалению, сама Северная Корея регулярно дает поводы для обсуждения стратегии дальнейшего взаимодействия мирового сообщества с Пхеньяном, и противостояния ядерной угрозе, которая исходит от КНДР. При этом, продолжать давить на КНДР экономическими санкциями, как того требуют Соединенные Штаты и их союзники, вряд ли будет целесообразно. И тем более бессмысленно и опасно угрожать Пхеньяну военным вторжением.
прочитано 642 раза

В ходе пресс-конференции Владимира Путина по итогам саммита БРИКС, президент России подчеркнул, что в ситуации с Пхеньяном нагнетание военной истерии совершенно бесполезно.

"Это абсолютно тупиковый путь. Потом, ведь у Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, мы убедились в этом, что они есть, есть не только ядерный заряд, мы знаем, что он есть в руках Северной Кореи, но там есть еще и дальнобойная артиллерия, и системы залпового огня до 60 километров дальности", – напомнил Владимир Путин.

Что же имел ввиду Владимир Путин, и насколько сильна армия КНДР? Давайте порассуждаем.

Сегодня ни один источник информации не обладает абсолютно точными сведениями о вооружении армии КНДР. Однако об упомянутой Путиным корейской артиллерии определённые сведения у нас имеются.

На сегодняшний день армия КНДР имеет в составе своих сухопутных войск два артиллерийских корпуса и около 30 артиллерийских бригад. Северная Корея имеет на вооружении около 4,5 тысячи самоходных орудий, 3,5 тысячи пушек и более 2 тысяч реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Фото: GLOBAL LOOK press 

Причем, армия КНДР обладает всем спектром артиллерийских калибров СССР и Китая: это 122-мм установки на базе советских гаубиц Д-30 и М-30, 130-мм пушки (аналог советской М-46), 152-мм гаубицы (советские Д-20 и китайские Тип-66) и другие. На вооружении сухопутных войск КНДР также имеются 107-, 120– и 240-мм многоствольные минометы.

Такое количество артиллерии делает сухопутную армию КНДР одной из сильнейших в мире. Причем, подавляющая часть артиллерии КНДР – более 8 тысяч орудий и РЗСО – сконцентрирована на границе с Южной Кореей.

А, как известно, уже на расстоянии 30 км от корейской границы начинаются жилые районы столицы Южной Кореи – Сеул. Сегодня в Сеуле и сеульской агломерации проживают порядка 23 миллионов человек, и все они – потенциальные жертвы ядерного заряда, который может быть доставлен в качестве боеприпасов для северокорейских гаубиц, способных нести заряды на расстояние до 40 км.

Есть на вооружении КНДР и более дальнобойные устройства. Например, 170-мм самоходные орудия "Коксан", созданные северокорейскими оружейниками. "Коксан" бьет обычными снарядами на 40 км, а, в свою очередь, его активно-реактивный боеприпас способен поразить цель на расстоянии до 60-70 километров – а это уже территория американских военных баз Осан и Кэмп Хамфриз.

Следует отметить и то, что против дальнобойной артиллерии, как правильно заметил Владимир Путин, бессмысленно применение средств ПВО. Артиллерийские снаряды летят на низкой высоте, а сами установки мобильны, и способны вести огонь практически с любой местности. Тем более, что по своим артиллерийским возможностям армия КНДР минимум в два раза превосходит южнокорейского соседа.

А если добавьте к этим арсеналам 1100 военных самолетов и вертолетов, из которых 590 – это советские самолеты МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Су-25 и МиГ-29 – прикрывающие артиллерию от авиации противника, – и в случае начала новой корейской войны весь север Южной Кореи будет обречен.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kcn 

Напомню также, что вдоль 38 параллели Северной Кореей построены целые подземные города с шахтами в направлении Сеула, которые могут быть использованы для подрывов подземных ядерных зарядов.

Сама армия КНДР только официально насчитывает 1,2 миллиона военных и 7,7 миллиона резервистов. Сегодня северокорейская армия, при населении страны в 23 млн человек, является 4-й в мире после Китая, США и Индии.

КНДР обладает мощной линией ПВО, которая насчитывает более 9 тысяч зенитных установок, в том числе советские зенитные установки ЗСУ-57 и ЗСУ-23-4 "Шилка", комплексы С-75, С-125, С-200, переносные системы "Куб" и "Стрела-10".

У КНДР имеется мощный военный флот, который состоит из около 650 судов и более 100 подводных лодок (включая дизельные подводные лодки проекта 633 и подводные лодки типа "Сан-О"), вооруженных противокорабельными ракетами типа советской Р-15 "Термит".

И, конечно, ракетные войска стратегического назначения КНДР.

На вооружении Северной Кореи находятся баллистические ракеты от малой дальности – как, например, Toksa (аналог советской ракетной системы "Точка-У"), вплоть до межконтинентальных ракет типа "Хвасон-13" и "Тэпходон-2", способные поражать цели до десятка тысяч километров и способные в перспективе использоваться для выхода в космос.

И все эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, тем более, что в распоряжении Пхеньяна находятся от 15 до 20 ядерных зарядов мощностью 10-15 килотонн. Кроме того, на днях корейские СМИ сообщили о создании водородной бомбы мощностью до 100 килотонн.

5 сентября 2017, 15:21

комментарии

Политика

Саакашвили загнал в угол бесхребетного Порошенко
Меркель ищет сумасшедших для захвата Крыма
В ЕС объявили Украине бойкот
В России проходят выборы

Шоу-бизнес

Звезды откровенно о пристрастии к спиртному
Бондарчук и Андреева разъехались
Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было
Буйнов об уходе Пугачевой со сцены

Проишествия

Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"

Lifestyle

Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Шоу-бизнес

Галкин сцепился с Михайловым в гримерке

Артисту не понравилась пародия на себя
Шоу-бизнес

Буйнов об уходе Пугачевой со сцены

Певец высказался о засилье стариков на эстраде
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"

Бывшая участница скандального шоу ответила на предложение
Шоу-бизнес

Кончаловский рассекретил пассию и сына

Режиссер развлекся с любимой женщиной и наследником в клубе

Гороскоп

Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
Как менялся Алексей Панин

Спорт

Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
Мамун вышла замуж за Сухорукова
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018

Регионы

Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
Избиркомы подводят первые итоги
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru