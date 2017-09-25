Идеальные дети вырастают у неидеальных мам

Меня постоянно спрашивают, как стать идеальной мамой? Что нужно говорить детям, каким навыкам обучать, чтобы оградить их от влияния улицы, заставить хорошо учиться, помогать по дому, ложиться спать без капризов (список можно продолжать еще на страницу). Краткий ответ на все вопросы у меня один: перестать разыгрывать идеальную маму.

Для кого стараетесь?

Сегодня быть мамой гораздо сложнее, чем сто лет назад или даже в СССР. Хотя появилось столько приспособлений и предметов, призванных помочь в взращивании малышей. Сложнее прежде всего потому, что молодые родители получают много противоречивой информации.

Чтобы разобраться, что же делать с детьми, молодые мамы начинают читать тематические форумы и сталкиваются с невероятным количеством упреков и агрессии женщин на тех, кто делает это иначе, чем они. Как это ты посмела даже в мыслях допустить искусственное вскармливание? Что значит "вдруг молока не будет"? Генерируй молоко силой мысли, иначе мы тебя толпой предадим публичной казни за бутылочку! Вот примерный накал страстей, с каким на материнских форумах обсуждают робкий вопрос о вариантах кормления младенцев. И подобные эмоции и агрессивные нападки там льются на каждую женщину, если она рискует спрашивать или обсуждать то, что ее волнует.

И ладно бы только на мамских форумах – женщин постоянно строят по струнке и заставляют подчиняться каким-то неписаным "сектантским" правилам, суевериям и указкам совершенно чужих теть, требующих "быть хорошей мамой". Кто устанавливал стандарты? Кто вообще дал им право что-либо требовать? Этими вопросами задаются редко. Мамам становится неловко за свой эгоизм, и они не знают, что еще отдать ребенку, пытаются стать идеальными родительницами. В итоге только вредят и себе, и детям.

Я серьезно готовилась к рождению первой дочери – читала статьи в интернете, скупила все имеющиеся в продаже журналы и книги про родительство. То есть, подошла к вопросу ответственно, хотела быть идеальной мамой. А потом совершенно неожиданно выяснила, что, посвятив все свое время ребенку, я теряю себя, теряю уважение мужа и общественную значимость. Оказалось, что никто не уважает мамочку за то, что она заботится о ребенке.

Мама должна быть довольной

Мама не должна быть идеальной и не должна осуждать себя за то, что недодала, не сделала, не имеет права и вообще, это вредно для ребенка. Мама должна быть здоровой и выспавшейся. Сытой и способной держать глаза открытыми без спичек между веками.

Было очень неприятно, когда я спустя какое-то время после рождения ребенка собралась поехать в торговый центр с подругой купить себе одежду, на что муж спросил, зачем мне одежда, если я все равно постоянно сижу дома. Это был первый "звоночек", и через несколько месяцев я осознала, что мой мир замкнулся на ребенке – у меня стало меньше интересов, я стала хуже соображать. Я поняла, что интенсивное раннее развитие ребенка – это, конечно, хорошо, однако никто никогда этим не занимался – ребенок всегда органично встраивался в жизнь семьи. Никто не отказывался от работы или светской жизни, от общения с мужем ради того, чтобы заниматься младенцем.

Полезно раз и навсегда отказаться от мечты стать идеальной матерью, потому что добиться спокойствия в гонке за титулом "идеальная мама" невозможно. Мифическая идеальная мать по каждому писку кормит ребенка грудью, лишая младенца шанса проголодаться по-настоящему и вообще понять, что в этой жизни нужно чего-то добиваться, просить, ждать. Идеальная мать старательно воспитывает слабовольного, нетерпеливого, капризного ребенка, который привык по первому своему звуку получать еду и молчать.

Мифическая идеальная мать по каждому писку кормит ребенка грудью, лишая младенца шанса проголодаться по-настоящему и вообще понять, что в этой жизни нужно чего-то добиваться, просить, ждать.



Идеальная мать заваливает ребенка игрушками, которых у нее не было в ее "оловянном" детстве. В итоге ребенок не ценит ее стараний и не учится бережно обращаться с предметами, так как не понимает смысла потери. Идеальная мать не допускает ситуаций, в которых дитятко расстроится, разрыдается или обидится. И детка вырастает инфантильной, ленивой, безответственной и бесхарактерной. Живет всю жизнь с мамой, не в силах оторваться от ее теплой груди. Разве вам это нужно?

Идеальная мама – враг себе

Кроме того, мама, которая безуспешно стремится быть идеальной, начинает сомневаться в себе, корить за то, что сегодня ошиблась, вчера недодала, а позавчера вообще уснула раньше времени, не выдержав режима! Идеальная мама благополучно приходит к финишу декретного марафона с полным букетом симптомов эмоционального выгорания. И ребенка тихо ненавидит, и мужа, и коллег, которые ее не узнают и вжимаются в стены при встрече, потому что женщина ведет себя непредсказуемо и неадекватно. И нет ее поведению разумного объяснения.

Идеальная мама благополучно приходит к финишу декретного марафона с полным букетом симптомов эмоционального выгорания.



Какой итог? Хотите хвастаться на форумах и рассказывать, какая вы хорошая мама? Ладно, допустим, все посмотрели. Повосторгались, позавидовали, а дальше что? Пособие увеличилось? Отношения с ребенком улучшились? Нет. Ничего не произошло, кроме того, что вы помучили себя и возненавидели ребенка и материнство.

Спустя несколько месяцев после рождения первого ребенка я решила, что мне нужно вернуться к нормальной социальной жизни, и нашла няню. Как раз в это время я пошла учиться на психолога, начала возвращаться к своим интересам, восстанавливать свою общественную значимость, избавляться от финансовой зависимости от мужа. Пришло осознание того, что пожертвовать всей своей жизнью ради обслуживания ребенка было навязанной идеей, причем, абсурдной.

Кстати, я тогда писала посты в ЖЖ, и периодически на них агрессивно реагировали женщины, утверждавшие, что нужно пожертвовать жизнью ради ребенка. Чаще всего это оказывались женщины социально не реализованные – без высшего образования, карьеры, зависимые от мужей. Чувствуя свое бесправное положение, они в интернете доказывали, что их жертва была правильной. В обществе, однако, никого не уважают за то, что ты жена или мать. Общество уважает за социальные достижения, влияние, за то, что люди получают от нашей деятельности пользу.

Нереальные требования

Когда я читаю требования, которые предъявляются к "хорошим мамам", у меня волосы шевелятся. Это же физически невозможно! Глупо даже пытаться прыгать выше потолка, прошибая его головой. Я бы советовала здраво взвешивать каждое требование с точки зрения трезвости ума автора. Невозможно при живом, активном и везде лазающем ребенке сосредоточенно работать. Невозможно спать урывками, просыпаться по каждому писку и высыпаться. Невозможно успевать переделать все домашние дела, готовить с деткой в слинге, вести блог и вечерами диссертацию писать.

Чудес не бывает

Из жизненного опыта также могу сказать, что не всегда необходимо тратить большие деньги на няню. Например, моя подруга повесила объявление о няне на своем доме, и на него откликнулись две пенсионерки и девушка-студентка. То есть, за небольшие деньги она получила возможность оставлять ребенка и уходить по своим делам.

Задача простая – перестать строить из себя идеальную маму. Ребенку по большому счету все равно, кто ему поменял памперс, кто убрался дома или помыл полы, приготовил еду. Во многих странах принято, что этим занимаются наемные няни, и никому еще это не помешало вырасти прекрасным человеком. Многие пугали меня, что чужой человек не сможет любить ребенка так, как родная мать. Это спорное утверждение – если посмотреть на многих матерей на детских площадках, то видно, что многие находятся в состоянии стресса и срываются на детях. Причем, срываются тогда, когда наемная няня, которая выполняет свою работу, остается спокойной.

Ребенку по большому счету все равно, кто ему поменял памперс, кто убрался дома или помыл полы, приготовил еду.

У женщины в сутках те же 24 часа, и, когда она пытается быть идеальной мамой, она жертвует профессиональной самореализацией, общественным статусом, а иногда и образованием. В итоге через несколько лет выясняется, что дети пошли в школу, и мама им уже не так нужна, а женщина к этому времени уже растеряла все свои умения и деловые качества, и ей приходится восстанавливаться практически с нуля. Это плохо и для самого ребенка, так как мать, моментально удовлетворяющая все потребности ребенка, в итоге воспитывает инфантильное эгоцентричное существо, не умеющее считаться с окружающими.

Что для вас значит – хорошая мама?

Подумайте, а лучше запишите, что значат для вас слова "хорошая мать"? И правда ли возможно воплотиться в желанный образ, учитывая еще и интересы мужа? Вполне возможно, что лично вам половина дел из списка не нужна, вы добавили многие пункты потому, что это модно, рекомендуют на форумах или в журналах.

Что каждой маме и вправду надо – это, в первую очередь, позаботиться о себе. О том, чтобы вы пребывали в хорошем физическом состоянии, в эмоциональной адекватности. Если этого нет, то можете хоть танцевать с бубном, хоть украсить весь дом цветами, ребенку хорошо не будет.

Дети – эмпаты. И им не нужна новая игрушка, если мама во взвинченном состоянии. Я много раз это замечала, что если мне на следующий день предстояло малоприятное или стрессовое событие, дети становились невыносимыми. Их было трудно уложить спать, они начинали шуметь, драться, капризничать.





Почему? Потому что все дети считывают эмоциональное состояние мамы и начинают показывать его миру. Вы можете нервно прыгать вокруг и успокаивать разбушевавшийся тайфунчик. Но мой опыт показывает, что ничего не помогает, пока вы продолжаете нервничать, а плач ребенка еще больше вас взвинчивает.

Бросайте все и успокаивайтесь. По себе знаю, стоило мне отвлечься и начать заниматься своим эмоциональным состоянием, как дети автоматически тоже успокаивались. Если же я начинала гонять их, чтобы они успокоились, не бегали, легли спать, то это могло продолжаться намного дольше, чем эти тридцать минут, которые мне были нужны, чтобы привести в порядок собственные мысли и чувства.

Делайте то же самое. Попробуйте не ребенка успокаивать, а себя. Откажитесь от глупейшей идеи быть хорошей для кого-то чужого, незнакомого, кто живет только в интернете. Хорошо должно быть вам. Тогда ребенку тоже будет хорошо.

Кроме того, то, что сработала с одним ребенком и его мамой, может оказаться бесполезным с другим малышом. Действительно хорошим мамам приходится каждый раз искать решения заново. Исходите из своего комфорта и благополучия – вместо того, чтобы тешить самомнение неизвестных экспертов в воспитании детей. Для всей вашей семьи будет лучше, вы научитесь ставить свои интересы на первое место, в соответствии с правильной иерархией – выше капризов ребенка и выше бестолковых советов посторонних лиц.