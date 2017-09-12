Как отвоевать мужа у свекрови

Тема отношений со свекровью куда менее анекдотична, чем "тещина", а вот количество трагедий, семейных сцен и разводов в крепких, казалось бы, браках по вине свекровей – зашкаливает. Причина тому – излишняя инфантильность мужчины, которая часто накладывается на параллельную авторитарность его мамы и моральную незрелость жены. Как итог – или годы холодной войны, периодически сопровождающейся домашними диверсиями, или свадьба, скандалы и торжественный раздел имущества. Разбираемся, как эту проблему решить. Раз и навсегда.

Разделяй и не давай властвовать

Первое правило построения хороших отношений со свекровью звучит так: жить вместе категорически нельзя. Мужчина не должен разрываться между противоположными социальными ролями – мужа и сына. Для своей мамы он в любом возрасте – ребенок. Маленький, нуждающийся в заботе и лучший в мире. А для жены – защитник, глава семьи и папа совместных детей. И если эти роли постоянно друг на друга натыкаются, конфликт в голове неизбежен. Ни при каких обстоятельствах нельзя жить под одной крышей со свекрами. Даже если вы не можете позволить себе снимать квартиру – снимайте комнату в общежитии, но отделяйтесь.

Осознайте, что свекровь, даже лучшая в мире, никогда не будет вам подругой. Не тешьте себя иллюзиями. Вы отняли у нее любимого мальчика, вам он теперь дарит большую часть своей любви, своего времени и внимания. Вам покупает подарки, с вами живет, о вас заботится. Поэтому, если вы постоянно находитесь на глазах у свекрови, ревность неизбежна. Равно как обиды и попытки перетягивать одеяло на себя. Только одна свекровь это будет делать демонстративно, нахально, а другая – исподволь, порой даже не осознавая, что "желая добра", переходит границы чужой семьи. И тогда 99% вероятности, что брак или распадется, или превратится в семейную каторгу. Поэтому отделяйтесь. Любыми способами.

Когда расстояние не помогает...

Мне часто приходится напоминать, что формальный возраст человека (записанный в паспорте) не имеет никакого значения. Можно дожить до пенсии, а мозг сохранить на уровне подростка. Вполне возможно, свекровь разумна как пятнадцатилетняя девочка, а считает себя умудренной опытом женщиной. А вы, в силу непонимания, как с этим бороться, теряетесь.

Если ситуация знакомая, второе правило построения хороших отношений со свекровью – эмоционально отдаляйтесь, представьте, что перед вами не свекровь, а одна из малознакомых соседок. Она вам звонит с непонятными претензиями, обидами, поучительными и душеспасительными беседами. Вам неприятно с ней общаться. Как вы будете реагировать? И, тем более, как будете воспринимать ее болтовню? Представили? Вот именно такой теперь и должна быть ваша реакция на разговоры свекрови – это чужой вам человек.

Живите своей жизнью, а свекровь пусть живет своей. Она вам не дочь, чтобы ее воспитывать или жалеть. Сделанный ею собственный взрослый выбор в пользу инфантильности – не ваша забота. Ваша задача – оградить себя и свою семью от токсичного влияния чужого для вас лично, подчеркну, инфантильного человека.

Почитайте книгу Карен Прайор "Не рычите на собаку" и ровно по этой книге определитесь, какие темы бесед вам нравятся, а какие вам неинтересны. И как вы будете прекращать разговор на несимпатичную вам тематику. Объясните, на какие темы вы готовы вести беседы, на какие нет – и пусть это решение станет шестым правилом в отношениях со свекровью. И в соответствии с этими условиями действуйте. Если вы не возьмете на себя инициативу, мама мужа будет выносить вам мозг своими интересами и разговорами провоцировать вас на эмоции.

Некоторым удается вызвать накал страстей даже во время телефонного разговора. Если вы не управляете этим разговором, свекровь может исследовать на ощупь болезненные темы и наступать на любимые мозоли. Если вы вежливо терпите, она проедет по вашим чувствам трактором, ранит невероятно больно, но воспитанная девочка поплачет, залижет раны и снова вежливо берет трубку, чтобы все это повторилось.

Надоело? Прописывайте собственный сценарий разговора. Вы умная и взрослая женщина, так общайтесь по тем сценариям, которые вас устраивают, и пресекайте неприятные диалоги. Вас никто не заставляет поддерживать беседу, которая вам не нравится. Вы не на допросе в гестапо, вы вольны прервать беседу и уйти. Учитесь брать на себя ответственность за свое состояние и самочувствие и учите других людей уважать ваш комфорт.

Она же бабушка

Четвертое правило выстраивания хороших отношений со свекровью призывает помнить, что общественное мнение и устоявшиеся стереотипы часто ошибочны. Женщины боятся ограничивать общение с мамой или свекровью под предлогом "она же бабушка, она любит внуков". Да, бабушка, но любит, увы, далеко не всегда. Бабушки вполне могут не испытывать любовь по требованию. Тем более вы ей никто, вас она вполне может не любить, а тихо ненавидеть.

Однако общественное мнение говорит, что игнорировать бабушку "нехорошо", и она появляется в доме под предлогом общения с внуками, а по сути – ради того, чтобы общественное мнение осталось довольно. При этом бабушка может приносить столько негатива, что после нее вы и дети даже можете заболевать. Вспомните, есть ли такие закономерности? Что пришла, наговорила гадостей вам или детям и ушла довольная, а у вас голова болит? А нападает она на вас чаще всего – под предлогом, конечно же, добра. Она же родной человек, как она может плохого посоветовать?

Может. Причем неосознанно. Если бабушка отстраняется от внуков или пакостит по мелочам, вывод только один – дистанцируйтесь. Человек, который по-настоящему любит, не будет навязчиво лезть с агрессией, он найдет способы взаимодействовать приятно и в удовольствие. И общение это будет радостным, необременительным. Если же любой разговор или любая встреча со старшим поколением превращается в ад, поток негатива, претензий или упреков – убирайте из жизни своей семьи этот яд, не травитесь.

Неудобно бросать пожилого человека

Пятое правило построения хороших отношений со свекровью будет полезно в отношениях со всеми без исключения родными и близкими. Речь о том, что никому нельзя позволять обращаться с вами плохо. От такого поведения нужно отучать или сводить общение к нулю. Умение общаться – необходимый навык, который должен и в состоянии развить в себе каждый взрослый. Если свекрови важна возможность говорить с вами или внуками, это она должна сделать все, чтобы быть для вас приятной. Найдите хотя бы одну причину, почему чужая вам женщина получает право управлять вами, давать нелепые советы и портить настроение? Зачем вам это нужно? Вам от свекрови ничего не нужно. А ее отношения с собственным сыном – это вообще не ваше дело. Ваше дело следить за тем, чтобы муж отстаивал интересы жены и семьи. И пока защищает – беспокоиться не о чем.

Если муж этого не понимает

Это его мама. Хочет он с ней общаться – пусть ходит с ней в гости или в театры и общается. А вы занимайтесь своими делами. Если вы не заставляете мужа терпеть тещу, то он не должен навязывать вам свекровь. Если муж так не считает, скорее всего, вы и сами не уверены в правильности решения не видеться с его мамой. Вам тоже внушали многие годы социальные стандарты советского общества, в котором старших надо уважать, даже если они ведут себя как нахальные подростки.

Иногда в ответ на желание прекратить общение вас могут начать обвинять, что это оскорбление свекрови. Ответьте себе, как может быть оскорблением – не общаться с чужой женщиной, вовсе не вашей мамой? Где логика у этого высказывания? На планете живет семь миллиардов людей – кого из них еще вы оскорбили тем, что не общаетесь с ними? Это чужие вам люди, такие же, как и мама вашего мужа. Вы не ее выбирали для создания семьи и не с ней решали жить долго и счастливо. Вы с таким же успехом можете не общаться с братом мужа, с его тетей, дедушкой, двоюродной сестрой и бывшей подругой.

Если вы уверены в своем решении, вас никто с позиции не сдвинет. Скажем, вы уверены, что детей надо заводить только в официальном браке – и вас не заставить родить до печати в паспорте. А как же алименты, если что, а что, если мало ли, как жизнь сложится?

В ситуации со свекровью, если вы от меня ждете одобрения – вот оно, я одобряю ваше решение разделять общение. Делите. Организуйте визиты свекрови так, чтобы вас в это время не было дома. Уходите. Не ходите к ней в гости. Муж проведет время с мамой, а вам это ни к чему.

Разрешите себе поступать по-своему – правило номер семь и на все времена, если хотите быть счастливы. Не сомневаясь, не переживая и не думая, что, может быть, вы неправы? Вы правы. На 100%. Это правильное решение. Остальные члены семейной системы подстроятся, будут вынуждены принять вашу позицию. А пока вы сами сомневаетесь, у вас и получаются эти игры, в которых вами манипулируют, а вы марионетка, подпрыгивающая под чужими руками.