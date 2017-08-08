Как избавиться от рутины в жизни

Все авторы

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Вторник 8 августа
Лента новостей
14:05
Отдыхающие в Турции россияне в панике из-за эпидемии
13:56
Почему рак истребляет уральцев
13:41
Киев испугался пускать украинцев в Россию
13:39
Кристина Орбакайте готовится стать бабушкой
13:34
Клинтон в нелепом наряде пришла на свадьбу дочки миллиардера
13:29
В Сочи произошло землетрясение
13:06
Умер 26-летний принц Саудовской Аравии
12:43
Правду о викингах рассказала ДНК трески
12:22
Звезды шокированы гибелью фаворитки Райкина
12:20
Киев осадил Европу за вредные советы
12:14
Помилованные Путиным жительницы Сочи вышли на свободу
12:05
На Кутузовском проспекте в Москве случился крупный пожар
12:02
Как менялся Стас Садальский
11:59
Ученые открыли секрет хорошего настроения
11:56
Власти Москвы примут стандарты благоустройства домов и отделки квартир для реновации
11:42
Ведущая Первого канала снялась голой на пляже
11:34
Блокчейн снизит издержки в транспортной отрасли
11:33
На турецком курорте произошло землетрясение
11:28
Неизвестный проткнул москвича шампуром
11:21
Изнасилованная Шурыгина влюбила в себя звезду "Дома-2"
11:19
Польша послала Украине неприятный сигнал
11:14
В центре Москвы обновят фонарные столбы
11:10
Звезда "Дома-2" напала на онкобольного на дороге
10:58
В Москве пройдет уникальный фестиваль "Sолома"
10:42
В Москве актрису нашли мертвой после смерти жениха
10:38
Жукова угодила в скандал после развода
10:36
Улюкаев отказался признать вину перед заседанием суда
10:18
Андрею Малахову остался последний день
10:12
Сергея Удальцова выпустили из колонии
10:07
Шикарную виллу Элвиса Пресли сдают в аренду
09:58
В Москве появится робот-гигант Юрий Долгорукий
09:53
Юный трансгендер решил поменять пол в третий раз
09:49
Под Москвой школьницу сбила электричка
09:39
Лариса Гузеева готовится к свадьбе
09:26
Хоккеисты устроили массовую драку на матче Россия – Канада (видео)
09:21
Раскрыта загадка денисовского человека
09:14
Жукова за развод с Абрамовичем получит миллиарды долларов
09:07
Самолет Бугульма – Москва экстренно сел в Казани
09:06
Россию ждет резкий скачок цен на бензин
09:03
Названа дата окончания реставрации памятника Пушкину в Москве
08:50
Мать увезла из страны Алесю Кафельникову после скандала с наркотиками
08:48
Колонна НЛО терроризирует российскую глубинку
08:34
"Кровавая" луна покорила россиян (фото)
08:25
В квартире на юге Москвы нашли труп женщины
08:13
Украина устроила истерику из-за издевки Польши
07:58
Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
07:57
В Москве мальчик выжил после падения с 11-го этажа
07:53
Умер исполнитель роли Годзиллы
22:01
Правда об онкологии Бориса Моисеева
21:52
Идеальный завтрак для отличного ночного сна
21:32
В Москве у стадиона "Открытие Арена" изрезали мужчину
21:19
Названы самые привлекательные для угонщиков автомобили
21:07
В Москве отменили кровавое лунное затмение
20:54
Пожилая актриса взорвала Сеть шикарным телом (фото)
20:47
Первая любовь Абрамовича высказалась о его разводе
20:22
Пойманную Путиным щуку пустили на котлеты
20:15
Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца
19:55
Процесс года : "Югра" в противостоянии с Центробанком
19:53
Матери погибшей Бережной угрожают расправой
19:43
Почему Малахов решил уйти в декрет
19:37
Названо самое разрушительное российское оружие
19:12
Кто встал между Абрамовичем и Жуковой
18:51
Дарья Мороз потрясла поклонников снимком в бикини
18:42
Украину предложили спасать проституцией и порнографией
18:16
Бывший участник "Дома-2" женится на спор
18:12
Героев "Игры престолов" одевают в коврики IKEA
18:06
Россия достроила железную дорогу в обход Украины
18:03
Волочкову обругали за бесформенную фигуру
17:48
Почему погибла поссорившаяся с Порошенко Бережная
17:31
Злоупотребление спиртным ведет к раку кожи
17:15
София Ротару изменилась до неузнаваемости
17:08
Дольче и Габбана сплясали под песни Сердючки
16:59
Трамп придумал месть для Порошенко
16:59
Запад в шоке от мощи России на танковом биатлоне
16:45
Причиной развода Абрамовича и Жуковой стали большие деньги
16:41
Apple рассекретила главную функцию iPhone 8
16:39
Близкие рассказали об онкологии Марии Ароновой
16:33
Россия отправит в штопор Airbus и Boeing
16:22
Пострадавших в ДТП на Калужском шоссе эвакуируют вертолетом
16:13
Вован и Лексус поделились тайнами президентов
16:04
Как Жукова увела Абрамовича у стюардессы
16:01
Живой Кен обрезал себе нос в десятый раз (видео)
15:52
На западе Москвы автобус сбил велосипедиста
15:44
Как подействует на психику кровавая луна
15:40
Безработный Малахов сообщил о своей новой профессии
15:35
Секретное письмо о Путине переслали жительнице финского городка
15:35
Россия ударит по самому чувствительному месту США
15:23
Студента-китайца ограбили в центре Москвы
14:58
Эпатажная художница прошлась по Кержакову грудью
14:57
Трамп вместо работы развлекается в гольф-клубе (видео)
14:56
Под Пермью дети откопали скелет во время игры
14:55
Россиянам в Турции угрожает опасный вирус
14:54
Камирен и Задойнов помирились ради дочери
14:34
Спасенный из реки мужчина плыл за цветами для жены
14:34
Украина заставила краснеть Еврокомиссию
14:33
Абрамович и Жукова объявили о разводе
14:31
Четыре человека бесследно исчезли из затонувшего автомобиля
14:30
Медики научились лечить рак золотом
14:25
Почему Украина наплевала на минские соглашения
14:21
Под Вологдой подросток утонул во время прогулки на плоту
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Данко: Я готов на коленях ползти и терпеть любые унижения
Дети Антона Макарского серьезно больны
Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым
Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала
Почему Малахов решил уйти в декрет
Ведущего "Пусть говорят" убили прямо в студии
Блоги

Как избавиться от рутины в жизни

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Юрковская

Ольга Юрковская блогер

 Психолог, владелец консалтинговой компании Olga Yurkovskaya Consultancies FZE.
Типичная жалоба многих женщин: "Я ничего не успеваю, смотрю на свою жизнь и понимаю, что достижений в ней – ноль. И ведь у меня, как у всех, 24 часа в сутках. Планов громадье, а в реальности ничего полезного я не успеваю, никуда не двигаюсь. Проживаю каждый день по кругу, проснуться, на работу, забрать ребенка, приготовить поесть, постирать-убрать, а в выходные – в кино или в цирк. А такие планы, такие мечты – только где найти время и возможности для их реализации?"
прочитано 363 раза

Начните с простого, но очень эффективного упражнения. Каждые полчаса записывайте результат, который принесла ваша деятельность. Уточню: не что вы делали, а именно результат. Если вы листали ленту в социальных сетях, так и пишите: "Никакого результата". Вы приготовили обед? Записывайте: "борщ, макароны, компот на три ближайших дня". Если вы сидели на работе и пили чай с коллегами, не стесняйтесь, записывайте: "никакого результата".

Так вы выясните, чем вы занимаетесь на самом деле и какой результат приносят ваши занятия. Проанализируйте расход вашего времени. Многие очень сильно удивляются, когда начинают считать, сколько часов ушло на бесполезную деятельность. Такой анализ дает прекрасный шанс поменять жизнь кардинально, не меняя ни работы, ни социального статуса, ни других столь же глобальных вещей.

Ведь вы можете отказаться от бесполезных, бестолковых и нерезультативных занятий, которые ни уму, ни сердцу. То же листание в Facebook ленты новостей от совершенно незнакомых людей – что это? Время, потраченное зря. Денег не приносит, удовольствия не доставляет, движения в сторону долгосрочного результата не дает.

Фото: GLOBAL LOOK press

А теперь замените его, допустим, на онлайн-урок по изучению языка. Или на практику работы в Photoshop. Если вы знаете, что вам предстоит утомительное стояние в пробке, подготовьтесь – скачайте аудиоурок и слушайте, пока находитесь в дороге. Заменяйте бесполезные траты времени на конструктивные. Обучайтесь и делайте шаги по направлению к вашим долгосрочным планам и мечтам здесь и сейчас, а не ждите чуда, что вдруг ваша жизнь внезапно перестанет быть колесом рутины.

Секрет Пушкина

Перестаньте себя постоянно ругать за то, что не успеваете делать "глобальные дела", погрязнув в мелочах. Я наблюдаю эту картину повсеместно, множество людей гнобят себя и занимаются рефлексией-самобичеванием: "В мои годы Пушкин уже был придворным поэтом! Кеннеди президентом стал! Шварценеггер звезду на аллее славы открывал. А я? Ничего не могу добиться, хотя мне все говорили, что у меня потенциал, талант и перспективы. Где все это?"

"Все это" – в часах вашего занятого времени. Вы работаете восемь часов в день, тратите время на дорогу до работы и до дома. Занимаетесь бытом: кухней, уборкой, счетами. Вы де-факто выполняете функции кухарки, домработницы, экономки, няни, репетитора для ребенка, а при наличии "особенного" мужа еще и официантки с дополнительной опцией интима. Следовательно, из ваших 24 часов в сутках остается часа два. После двойной работы, после мужа, детей, начальника и клиентов. Соответственно, чтобы писать стихи, картины или предвыборные программы, вам нужно выйти уже в третью смену подряд. Логично, что вы этого сделать не можете ни физически, ни морально. Отдохнуть уже хочется, а не продолжать работать. И хорошо, если это самое время для отдыха вообще есть. Бывает так, что есть время только для сна, и то недостаточно продолжительного.

А все люди, которыми восхищается мир и которых старательно приводят в пример, они жили совершенно иной жизнью. Если мы вдруг изобретем машину времени и переместим Пушкина, скажем, в современную Москву, посадим работать в офисе клерком и выдадим ему жену-домохозяйку с тремя детьми, ни одного стихотворения мы от него не дождемся. Зато он проживет, скорее всего, лет до шестидесяти, пока не умрет от инфаркта.

Творческие люди обычно происходят из богатых семей. Они не работали, не обеспечивали семью и не занимались уборкой по выходным. У них был полный дом прислуги, няньки и гувернантки для детей, кухарки и уборщицы. У них было более чем достаточно денег и времени, чтобы посвящать себя творческой, интеллектуальной деятельности.

Фото: GLOBAL LOOK press

Оппоненты могут возражать, дескать, далеко не все выдающиеся личности были аристократами. Но это не значит, что они творили искусство между посевной и починкой лаптей. У творческих людей всегда были меценаты, которые не только снабжали деньгами, но и брали на себя обязанности по обеспечению быта. Если вы почитаете произведения и биографии многих авторов, восхваляемых на уроках литературы, то найдете интересную тенденцию: писатели из числа самых рьяных народников и революционеров, не особо стесняясь, приезжали в имения к своим богатым друзьям, располагались с полным комфортом и жили, как в санатории, на всем готовом. Конечно, в таких условиях очень хорошо сочинять вирши или думать о высоком.

Вы лишены такого варианта, у вас нет возможности поселиться в гостях у богатых друзей и заниматься творчеством от скуки. Поэтому нет смысла сравнивать себя с людьми, которые жили в ином социальном слое, в ином материальном положении. Это заведомо проигрышная партия.

Ваша задача сравнивать себя с собой вчерашним, и каждый день стараться сделать хотя бы пару шагов на пути к своей мечте. Посмотрите на траты своего времени, выполните упражнение, которое я озвучила выше. Причем не один раз выполните, а делайте каждый день. Поставьте повторяющийся будильник и раз в полчаса напоминайте себе о необходимости записать, чем вы были заняты. Максимум через неделю вы сделаете шаги к переходу на качественно иной уровень жизни. Сможете ничего кардинально не меняя, делать больше дел и успевать не только "прожить день", но и заложить очередной камень в строительство собственного счастливого будущего.

Оптимизируйте свое время

Начните делегировать дела, которые отнимают ваше время. Поручайте их другим и не разрывайтесь на тысячу кусочков ради мелочей или стереотипов. Например, постельное белье и кучу вещей можно отдать в прачечную, а не стирать и утюжить лично. Нанять уборщицу, которая в выходной приберет всю квартиру, не так уж и дорого. Если вы будете постоянно экономить копейки и тратить время, денег вы не накопите, а жизнь пройдет мимо.

Фото: GLOBAL LOOK press

Организуйте себя так, чтобы приоритетным ресурсом стали часы и дни вашей жизни. Например, не забегайте в супермаркет после работы. Вы же прекрасно знаете, что там вас ждет толчея и очередь на кассе. Не тратьте выходной на поездку за город в крупный торговый центр – два часа в пробках и напрочь испорченное настроение. Один раз в неделю выберите время, когда нет часа пик, и когда в магазине совсем мало людей. Закупите продукты на длительный срок, разложите по контейнерам, частично заморозьте. И все, готовка будет занимать у вас в несколько раз меньше времени. Рассмотрите вариант доставки продуктов. Посчитайте, сколько вы потратите времени и бензина при самостоятельной поездке – вполне возможно, доставка обойдется вам дешевле.

Откажитесь от дел, которые беспардонно воруют вашу жизнь. Болтовня с коллегами, игры и пустые споры в социальных сетях, чтение светской хроники (если это не входит в ваши профессиональные обязанности). Освободившееся время посвятите саморазвитию. И за год вы достигнете результатов, о которых пять лет молча мечтали.

И последний секрет: найдите время на физическое восстановление. Ваш мозг не будет работать эффективно, если ваше тело устало и плохо себя чувствует. Ходите на массаж и любую форму фитнеса – на танцы, на йогу или на силовые тренировки – любое занятие, которое вам по душе. У вас появится больше энергии на свершение, вы будете меньше уставать и успевать больше.

8 августа 2017, 10:55

комментарии

Политика

Трампа уронили на дно
Киев осадил Европу за вредные советы
Польша послала Украине неприятный сигнал
Макрон отказался от престарелой жены

Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте готовится стать бабушкой
Друг Абрамовича сообщил детали развода с Жуковой
Звезды шокированы гибелью фаворитки Райкина
Ведущая Первого канала снялась голой на пляже

Проишествия

Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
Россиянам в Турции угрожает опасный вирус
Почему погибла поссорившаяся с Порошенко Бережная
Легендарный телеведущий попал в больницу с пневмонией

Lifestyle

Куда исчезли подаренные Пугачевой миллионы Зельдина
Фильм об интимной жизни Дианы вызвал скандал
Эпатажная художница прошлась по Кержакову грудью
Охлобыстин обрушился с критикой на "Матильду"
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева готовится к свадьбе

Актриса рассказала о скором прибавлении в семействе
Шоу-бизнес

Почему Малахов решил уйти в декрет

Телеведущий задает новый российский тренд
Шоу-бизнес

Мать увезла из страны Алесю Кафельникову после скандала с наркотиками

Девушку пытаются при помощи работы отвлечь от депрессии и зависимости
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала снялась голой на пляже

Она разместила провокационный снимок в соцсети

Гороскоп

Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
Правда об онкологии Бориса Моисеева
Астрологический прогноз с 7 по 13 августа
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как менялся Стас Садальский
Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка
В Крыму сразились рыцари из разных стран
Как жила погибшая в аварии Бережная

Спорт

Хоккеисты устроили массовую драку на матче Россия – Канада (видео)
Именитый российский спортсмен переметнулся в США
Толпа избила знаменитого футболиста в Петербурге
WADA поставило России неприемлемые условия

Регионы

Почему рак истребляет уральцев
Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца
Россия достроила железную дорогу в обход Украины
Спасенный из реки мужчина плыл за цветами для жены
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru