Как избавиться от рутины в жизни

Типичная жалоба многих женщин: "Я ничего не успеваю, смотрю на свою жизнь и понимаю, что достижений в ней – ноль. И ведь у меня, как у всех, 24 часа в сутках. Планов громадье, а в реальности ничего полезного я не успеваю, никуда не двигаюсь. Проживаю каждый день по кругу, проснуться, на работу, забрать ребенка, приготовить поесть, постирать-убрать, а в выходные – в кино или в цирк. А такие планы, такие мечты – только где найти время и возможности для их реализации?"

Начните с простого, но очень эффективного упражнения. Каждые полчаса записывайте результат, который принесла ваша деятельность. Уточню: не что вы делали, а именно результат. Если вы листали ленту в социальных сетях, так и пишите: "Никакого результата". Вы приготовили обед? Записывайте: "борщ, макароны, компот на три ближайших дня". Если вы сидели на работе и пили чай с коллегами, не стесняйтесь, записывайте: "никакого результата".



Так вы выясните, чем вы занимаетесь на самом деле и какой результат приносят ваши занятия. Проанализируйте расход вашего времени. Многие очень сильно удивляются, когда начинают считать, сколько часов ушло на бесполезную деятельность. Такой анализ дает прекрасный шанс поменять жизнь кардинально, не меняя ни работы, ни социального статуса, ни других столь же глобальных вещей.

Ведь вы можете отказаться от бесполезных, бестолковых и нерезультативных занятий, которые ни уму, ни сердцу. То же листание в Facebook ленты новостей от совершенно незнакомых людей – что это? Время, потраченное зря. Денег не приносит, удовольствия не доставляет, движения в сторону долгосрочного результата не дает.

А теперь замените его, допустим, на онлайн-урок по изучению языка. Или на практику работы в Photoshop. Если вы знаете, что вам предстоит утомительное стояние в пробке, подготовьтесь – скачайте аудиоурок и слушайте, пока находитесь в дороге. Заменяйте бесполезные траты времени на конструктивные. Обучайтесь и делайте шаги по направлению к вашим долгосрочным планам и мечтам здесь и сейчас, а не ждите чуда, что вдруг ваша жизнь внезапно перестанет быть колесом рутины.

Секрет Пушкина

Перестаньте себя постоянно ругать за то, что не успеваете делать "глобальные дела", погрязнув в мелочах. Я наблюдаю эту картину повсеместно, множество людей гнобят себя и занимаются рефлексией-самобичеванием: "В мои годы Пушкин уже был придворным поэтом! Кеннеди президентом стал! Шварценеггер звезду на аллее славы открывал. А я? Ничего не могу добиться, хотя мне все говорили, что у меня потенциал, талант и перспективы. Где все это?"

"Все это" – в часах вашего занятого времени. Вы работаете восемь часов в день, тратите время на дорогу до работы и до дома. Занимаетесь бытом: кухней, уборкой, счетами. Вы де-факто выполняете функции кухарки, домработницы, экономки, няни, репетитора для ребенка, а при наличии "особенного" мужа еще и официантки с дополнительной опцией интима. Следовательно, из ваших 24 часов в сутках остается часа два. После двойной работы, после мужа, детей, начальника и клиентов. Соответственно, чтобы писать стихи, картины или предвыборные программы, вам нужно выйти уже в третью смену подряд. Логично, что вы этого сделать не можете ни физически, ни морально. Отдохнуть уже хочется, а не продолжать работать. И хорошо, если это самое время для отдыха вообще есть. Бывает так, что есть время только для сна, и то недостаточно продолжительного.

А все люди, которыми восхищается мир и которых старательно приводят в пример, они жили совершенно иной жизнью. Если мы вдруг изобретем машину времени и переместим Пушкина, скажем, в современную Москву, посадим работать в офисе клерком и выдадим ему жену-домохозяйку с тремя детьми, ни одного стихотворения мы от него не дождемся. Зато он проживет, скорее всего, лет до шестидесяти, пока не умрет от инфаркта.

Творческие люди обычно происходят из богатых семей. Они не работали, не обеспечивали семью и не занимались уборкой по выходным. У них был полный дом прислуги, няньки и гувернантки для детей, кухарки и уборщицы. У них было более чем достаточно денег и времени, чтобы посвящать себя творческой, интеллектуальной деятельности.

Оппоненты могут возражать, дескать, далеко не все выдающиеся личности были аристократами. Но это не значит, что они творили искусство между посевной и починкой лаптей. У творческих людей всегда были меценаты, которые не только снабжали деньгами, но и брали на себя обязанности по обеспечению быта. Если вы почитаете произведения и биографии многих авторов, восхваляемых на уроках литературы, то найдете интересную тенденцию: писатели из числа самых рьяных народников и революционеров, не особо стесняясь, приезжали в имения к своим богатым друзьям, располагались с полным комфортом и жили, как в санатории, на всем готовом. Конечно, в таких условиях очень хорошо сочинять вирши или думать о высоком.

Вы лишены такого варианта, у вас нет возможности поселиться в гостях у богатых друзей и заниматься творчеством от скуки. Поэтому нет смысла сравнивать себя с людьми, которые жили в ином социальном слое, в ином материальном положении. Это заведомо проигрышная партия.

Ваша задача сравнивать себя с собой вчерашним, и каждый день стараться сделать хотя бы пару шагов на пути к своей мечте. Посмотрите на траты своего времени, выполните упражнение, которое я озвучила выше. Причем не один раз выполните, а делайте каждый день. Поставьте повторяющийся будильник и раз в полчаса напоминайте себе о необходимости записать, чем вы были заняты. Максимум через неделю вы сделаете шаги к переходу на качественно иной уровень жизни. Сможете ничего кардинально не меняя, делать больше дел и успевать не только "прожить день", но и заложить очередной камень в строительство собственного счастливого будущего.

Оптимизируйте свое время

Начните делегировать дела, которые отнимают ваше время. Поручайте их другим и не разрывайтесь на тысячу кусочков ради мелочей или стереотипов. Например, постельное белье и кучу вещей можно отдать в прачечную, а не стирать и утюжить лично. Нанять уборщицу, которая в выходной приберет всю квартиру, не так уж и дорого. Если вы будете постоянно экономить копейки и тратить время, денег вы не накопите, а жизнь пройдет мимо.

Организуйте себя так, чтобы приоритетным ресурсом стали часы и дни вашей жизни. Например, не забегайте в супермаркет после работы. Вы же прекрасно знаете, что там вас ждет толчея и очередь на кассе. Не тратьте выходной на поездку за город в крупный торговый центр – два часа в пробках и напрочь испорченное настроение. Один раз в неделю выберите время, когда нет часа пик, и когда в магазине совсем мало людей. Закупите продукты на длительный срок, разложите по контейнерам, частично заморозьте. И все, готовка будет занимать у вас в несколько раз меньше времени. Рассмотрите вариант доставки продуктов. Посчитайте, сколько вы потратите времени и бензина при самостоятельной поездке – вполне возможно, доставка обойдется вам дешевле.

Откажитесь от дел, которые беспардонно воруют вашу жизнь. Болтовня с коллегами, игры и пустые споры в социальных сетях, чтение светской хроники (если это не входит в ваши профессиональные обязанности). Освободившееся время посвятите саморазвитию. И за год вы достигнете результатов, о которых пять лет молча мечтали.

И последний секрет: найдите время на физическое восстановление. Ваш мозг не будет работать эффективно, если ваше тело устало и плохо себя чувствует. Ходите на массаж и любую форму фитнеса – на танцы, на йогу или на силовые тренировки – любое занятие, которое вам по душе. У вас появится больше энергии на свершение, вы будете меньше уставать и успевать больше.