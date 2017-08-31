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Блоги

Как Россия вернула уважение к своей армии

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Россия возвратила себе статус крупнейший военной державы планеты. Такое мнение высказывают военные эксперты американского издания Global Firepower, поставившие армию России на второе место после США в рейтинге стран с сильнейшей армией мира.
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В целом, анализ, проведенные экспертами издания, заслуживает уважение и действительно претендует на объективность. Вооруженные силы 133 государств планеты оценивались по более чем 50 факторам, и ключевыми факторами были названы: сбалансированности военной мощи, разнообразие средств вооружений и опыт боевых действий.

Военная мощь России – это, прежде всего, ядерное оружие. На сегодняшний день наша страна обладает самым крупным в мире запасом ядерного оружия, США преобладает над Россией лишь в количестве стратегических носителей ядерного оружия.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky

Подчеркну – в настоящее время в России в состоянии боевой готовности находятся 1765 ядерных боезарядов, которыми оснащены 523 развернутых стратегических носителя – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков. Всего же на вооружении и на военных сладах российской армии находится более 8,5 тысяч ядерных зарядов.

Причем, Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на применение против нее и ее союзников оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, если на кон будет поставлено само существование российского государства.

Фото: wikipedia.org

Впрочем, рейтинг Global Firepower обращает внимание и на остальные виды войск и их показатели.

Напомню, что после масштабной военной реформы руководством Минобороны пришло к сбалансированному количеству нашей армии – около 850 тысяч военнослужащих (плюс – два миллиона "запасников").

Такое количество штатных военнослужащих позволяет обслуживать гигантскую "военную машину" России, в которую входят: аппарат Минобороны, Генштаб, Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Войска военно-космической обороны и Воздушно-десантные войска.

Фото: минобороны.рф

Выстроена система подготовки кадров для Минобороны: сейчас в России действуют 26 военных высших учебных заведений и 9 филиалов, где готовят будущих офицеров. Кроме того, после сокращения срока срочной службы до 1 года значительно увеличились показатели по призыву – военкоматы на 100 процентов "загружают" войска молодым пополнением. Ежегодно в войсках проводятся 2-3 тысячи военных учений разного уровня – от дивизионных до международных мероприятий.

Кроме того, показатели России в рейтинге сильнейших армий мира выросли и вследствие улучшения выполнения Гособоронзаказа: предприятия ОПК с каждым годом улучшают показател. Так, по оценкам Минобороны, в 2017 году Гособоронзаказ будет выполнен как минимум на 97% (например, в начале 2000-х показатель его выполнения составлял не более 30%, а в 2013 году – уже порядка 86%).

Фото: минобороны.рф

И, наверное, главный фактор – российская армия сегодня воюет за пределами страны на Ближнем востоке, с одной стороны – выполняя геополитические задачи, а с другой – тренируя свой личный и командный состав. Этот бесценный военный опыт очень полезен нашим войскам, тем более в свете большого количества факторов, способных вызывать локальные и глобальные военные конфликты в будущем.

31 августа 2017, 17:14

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