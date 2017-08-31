Черный сценарий жизни

Обычно лавину проблем создает не столько череда обстоятельств, сколько эмоциональные, горячечные решения "на взводе", в сильном стрессе. Если вы чувствуете, что все покатилось в бездну, и вы не можете справиться с обстоятельствами, вам нужно замедлиться. Задача – выйти из ситуации, в которой вас поглотил стресс. Не бросайтесь решать проблемы здесь и сейчас. Если речь идет не об обстоятельствах, в которых на счету каждая минута, возьмите паузу – будет лучше.

Вам нужно "принудительно расслабиться". Когда вы на нервах, когда все не так, вы всклокочены и в ярости, подобный совет кажется странным и неуместным, но это действительно лучшее решение. Сходите на массаж. Идите поплавайте в бассейне. Пробегите два километра. Сходите на занятие по йоге или на урок балета. Погуляйте два часа по парку. Найдите друга с камином, поезжайте в гости и пару часов позвольте себе смотреть на огонь.

В идеальном варианте вам нужно объединиться с природой. Стихия неважна, вода, огонь, лес, да хоть сад камней. Обняться с деревом можете, картошку на костре запечь, в горы подняться. Все, что угодно. В таком первобытном объединении с природой вы успокаиваете ум, перестаете паниковать, проходит "колотье" и ужас. И вы можете принять правильное решение, которое вам поможет.

Вторая техника – представить себе самый черный сценарий, который может развернуться. Пройдите его до самого конца. Представьте, что случится, если произойдет самое страшное. Только не убегайте посреди "сеанса". Самая большая проблема как раз в том, что у страха глаза велики, люди больше паникуют, чем стоило бы. Боятся непонятно чего, а в голове, как в фильме ужасов, начинает играть зловещая музыка. В такой момент хочется зажмуриться и в панике убежать бояться. А делать этого не надо. "Фильм" требуется пройти до конца и посмотреть, что концовка даже самого черного сценария не окажется смертельной. Вы не будете прозябать под забором в образе голодного бомжа, вы разберетесь с тем, как найти выход из создавшейся ситуации, разберетесь, как найти еду, крышу над головой. Поссорились с одними людьми, найдете других. Не вышло с этой работой, появится другая.

Любой хороший сериал начинается с громкой проблемы, которую герои бросаются решать. И к финалу им удается разобраться с проблемой, гордо выйти победителем из горящей избы и отстроить новую. А в конце серии выясняется, что на новоселье едет теща… И серия на этом обрывается – зритель в предвкушении ждет очередного сеанса.

Так строится жизнь энергичных людей: нужно научиться воспринимать события, как завязку следующей серии, где вы, главный герой, с этими проблемами разберетесь. И потом ваш сценарист снова подкинет вам очередной эпизод, чтобы нескучно было жить.

Когда вы начнете воспринимать свою жизнь, как сериал, в котором вы проживаете серию за серией, сезон за сезоном, и нужно просто решать задачи, проходить квесты и праздновать свои победы над обстоятельствами, вы не будете думать, что ваша жизнь летит под откос. Вы будете знать, что делать.