Когда начнет богатеть население России

На днях ВШЭ выпустила доклад, согласно которому реальные доходы россиян упали уже почти на 20% с 2014 года. Авторы исследования берут за точку отсчета пик в октябре 2014-го, однако корректнее сравнивать соотносимые периоды – в таких условиях намного больше совпадающих сезонных факторов.

Согласно официальной статистике, последние данные показали нулевое изменение реальных доходов россиян к июню прошлого года. В 2016-м в этом же месяце было снижение на 4.5%, в июне 2015-го – на 3.6%, а в июне 2014-го на 3.5%. Суммарно это выливается в падение реальных доходов на 11.6%. В среднем, с начала года к 2014-му подобный накопленный спад близок к 10%.

Большинство людей отмечают глубокое снижение покупательской способности за этот период. Мы хорошо видим взлет цен на продукты питания, так как ежедневно их покупаем. Еще более наглядным является двукратный взлет курса валюты к рублю за этот период.

Произошло оно вследствие того, что рост зарплат явно не поспевал за инфляцией, спровоцированной обвалом курса национальной валюты.

Курс стабилизировался в первом полугодии этого года, и экономике стало проще стать на твердую основу, доходы россиян замедляли падение в предшествующие месяцы. Это дает основание надеяться, что в последующие месяцы мы будем наблюдать постепенный рост реальных доходов к прошлому году.

Этому также должна способствовать адаптация экономики к новым условиям. После первоначального шока и обвала валютного курса, компании перенастроили свой бизнес в большей степени на внутреннего потребителя, пересмотрели структуру расходов.

К тому же, ЦБ России активно снижает процентные ставки, это выливается в конечном итоге в снижение ставок по кредитам населению и бизнесу. После шоковой паузы предыдущих лет, вновь растет кредитование и потребительская активность. Также помогают внешние факторы: мировая экономика ускоряет свой рост, благоприятно влияя на спрос нашей продукции (в основном энергоносители).

Наверное, стоит ожидать прироста реальных доходов населения на 1-2%. Зачастую восстановление уровня жизни происходит медленнее, чем спад, но все-таки это должен быть рост. За счет падения рубля в предыдущие годы наш экспорт стал более привлекательным на международном рынке. А благодаря стабилизации рубля последние месяцы бизнес должен вновь потеплеть к идее наращивания инвестиций. Шоки прошли.

Сдерживающим фактором может стать ожидание более жестких санкций и дальнейшее отделение экономики России от мировой. Кроме того, люди и бизнес могут не спешить с кредитами, предполагая их дальнейшее удешевление вслед за снижением ставки ЦБР.