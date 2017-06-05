Бракованный брак с миллионером

Я не домостроевец, но мои взгляды на семью вполне традиционны. Мужчина – основной добытчик, женщина – отвечает за очаг и погоду в доме. Соответственно, я вовсе не осуждаю нормальное женское желание оказаться за широкой спиной и крепкими плечами мачо-мэна, который и дом построит, и лес посадит, и детишек, умных и красивых, настрогает, не отвлекаясь от регулярного забоя "мамонтов".

Но, к сожалению, многие барышни по сей день не вникли в глубокий смысл народной мудрости, которую сколько уже лет втолковывают с телеэкранов героини фильма "Москва слезам не верит": "Чтобы генеральшей стать, надо выйти замуж за лейтенанта, да помотаться с ним по гарнизонам, по тайге всякой, по пустыне". Нет, никто, конечно же, не даст гарантии, что ваш избранник однажды пройдет весь положенный путь гладко, прямиком до штанов с лампасами. Как нет гарантии и того, что по мере увеличения количества звездочек на погонах он не окажется capra vulgaris – козлом обыкновенным.

Но неразумным любительницам перепрыгивать через ступеньки всякий раз кажется, что уж именно она-то сможет заарканить настоящего благородного оленя. А сам олень будет счастлив от одного ее присутствия в его жизни. Ну и, конечно же, они будут долго жить в любви и согласии и добра наживать…

Нет, не будет этого, девушки дорогие. Фильм "Красотка" нравится всем, и всякий раз хочется надеяться, что вот-вот – и все закончится хорошо, как у Ричарда Гира и Джулии Робертс. Но нет, друзья мои, конец будет другим, и вам он очень не понравится.

Готов держать пари. Вам повезет, если ваш "принц на белом мерседесе" окажется достаточно приличным человеком и откинет вам небольшую часть своих богатств после того, как решит, что стариться с вами на одной жилплощади он не намерен.

Увы! В наших реалиях большие деньги нередко маркируют низкие моральные качества их обладателя. Как юрист, я многократно убеждался в том, что если человек ведет свой бизнес "в серой зоне", а для налоговых органов он "гол как сокол", то и в личных отношениях он почти со 100% вероятностью оборачивается законченным мерзавцем.

Итак, это все присказка была, а вот теперь – начинается самая настоящая… Нет, не сказка, а суровая быль.

История о том, как безработный экономист ездит на собеседования в Монако, а его бывшая супруга теряется в догадках: куда же делись вещи и подарки, которыми благоверный ее так щедро снабжал? Эта история выбивается из моей коллекции "разводных баек" феерическим лицемерием ее фигуранта.

Я привык видеть в суде мелочных и жадных людей, я в курсе, что некоторые из них – законченные жлобы. Но когда в своем нежелании делиться нажитым с родными детьми человек пускается на откровенную подставу и не брезгует явным подлогом – это, ребята, финиш. Я не злой человек, и я верю в Бога. Однако внутренний голос подсказывает мне, что затейник Паша однажды плохо кончит.

Паше было лет 30 с небольшим, когда он познакомился с Викой, студенткой творческого вуза, которая готовилась к карьере телеведущей. Капиталы, заработанные, по большей части, на незаконных финансовых операциях, позволяли ему "ухаживать красиво", и юная Виктория не устояла.

Когда она ответила согласием на предложение руки и сердца, жених подарил ей Mercedes СL 63 стоимостью около 200 тысяч долларов. Наверное, в этом подарке Вика увидела проявление громадной любви. Увы, но в кругах, где вращался Павел, швыряться деньгами, чтобы продемонстрировать свою значимость, – норма. Более того, когда человек получает денег несоразмерно больше затраченных сил, знаний, умений, – это развращает и создает иллюзию, что ты можешь купить весь мир: лучших женщин, лучшие автомобили, недвижимость и так далее.

Дело шло к свадьбе, Вика уже была беременна, причем двойней, когда произошел серьезный скандал. Паша был в подпитии, слово за слово – и он поднял на беременную невесту руку. Вика вполне закономерно собрала вещи и уехала к родителям. Она не безродная сирота, у ее родителей есть в Одинцовском районе пусть не олигархический дворец, но вполне достойный дом.

Однако Паша, протрезвев и отойдя от похмелья, купил какие-то сумасшедшие бриллианты и поехал мириться. Вика ошибочно посчитала это знаком искреннего раскаяния, и через месяц свадьба состоялась, как было ранее запланировано.

Это мероприятие заслуживает отдельного рассказа. За три дня до нее Паша начал беспробудно пить. Опохмелившись с утра "главного дня в своей жизни", он продолжил усугублять во время ритуального "круга почета" по московским достопримечательностям, так что к вечеру уже был, что называется, вдрабадан.

В ресторане сначала все шло по заранее намеченному сценарию, но в какой-то момент Паша окончательно сломался и начал, мягко говоря, хулиганить. Сначала он избил артистов, которых пригласили развлекать гостей. Потом приложил свою новоиспеченную тещу.

Молодая жена вместе с мамой покинули ресторан, и свадьба окончательно превратилась в позорный цирк. К микрофону по очереди выходили Пашины родственники и рассказывали, какой он негодяй. Периодически появлялся сам Паша, что-то орал и исчезал снова. Тем не менее, заключенный брак – не портфель, который не подошел по оттенку к туфлям, и 14 дней, чтобы "вернуть все, как было", нет.

Через несколько дней Паша позвонил мне. Рассказал о том, как испортил собственную свадьбу, и спросил, что можно сделать в такой ситуации. А что тут посоветуешь? Есть куча людей, которые были свидетелями безобразного начала вашей совместной жизни, ответил я. Нужно всех их обзвонить, убедить собраться снова и все переиграть. Привезти Вику, публично извиниться за безобразие и торжественно пообещать, что ничего подобного больше не повторится.

Паше мой совет чрезвычайно понравился. Но поступил он гораздо проще: купил очередной бриллиантовый комплект, и… Вика к нему вернулась. Родилась двойня – мальчик и девочка. Жила семья интересно. Периодически Паша жену с детьми выгонял из дома, потом приезжал за ней, каялся, дарил дорогой подарок и привозил домой.

В конце концов, у Вики чувство самосохранения все-таки взяло верх над меркантильностью. После очередного изгнания она приняла твердое решение к Паше не возвращаться и подала на развод. И чтоб два раза не вставать – сразу на алименты.

Был суд, на который Паша принес справки о том, что в данный момент он безработный. Но при этом детей потребовал оставить при нем. Аргументировал тем, что мать ведет неразборчивый образ жизни, из фейсбуков-инстаграммов накопировал фотографий, где Вика отдыхает в ресторанах и ночных клубах. Показал, так сказать, ее морально-этический облик, не совместимый, по его мнению, с выполнением материнских обязанностей.

В ответ Вика предъявила суду аналогичные фотоматериалы с участием Паши. Однако в суде сказали, что поскольку дети находятся с Викой, а не с Павлом, значит, Павел вполне может куда-то по пятницам ходить, ничего плохого в этом нет. А вот вы, гражданочка, очевидно бросаете своих детей на няню и собственных родителей вместо того, чтобы заниматься их воспитанием. С грехом пополам детей удалось оставить Вике.

Надо сказать, находясь в браке, Паша приобрел большое количество объектов недвижимости в Москве и за рубежом. Однако брачный контракт не помог Вике подтвердить свое право на эти объекты, потому что еще в течение брака они были отчуждены в пользу родителей Паши. А перед этим он задним числом заключил договор займа с собственным отцом и просто "закрылся" с ним по долгам правами на недвижимость, которая была приобретена в браке. А так как в семье не только доходы, но и долги – общие, история вышла такая, как вышла.

Ну а с вопросом об алиментах все оказалось крайне поучительно. Семейный кодекс четко указывает, что алименты должны быть взысканы в той сумме, которая позволила бы обеспечить детям уровень жизни, аналогичный тому, который у них был при совместном проживании супругов. Отдельно акцентирую: не "чтобы на еду хватало" и "не на самое необходимое". Аналогичный. Такой же. Не хуже. Суду не важно, работаешь ты в настоящий момент или не работаешь. Но если ты обеспечивал детям определенный достаток, находясь в браке с их матерью, закон заставляет тебя делать это и после развода.

Мы посчитали расходы от рождения детей: стоимость родов в клинике Лапино, поездку в Турцию на арендованном самолете, аренду виллы на территории одного из самых дорогих отелей, абонементы на развивающие занятия для детей, медицинские страховки и все прочее. И получалось, что, в принципе, Паша нес подтвержденные расходы не меньше чем на 100 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, даже если не брать в расчет частные самолеты и прочее сорение деньгами, с которыми выходило уже около 300 тысяч в месяц на ребенка. Но суд, вопреки логике и здравому смыслу, не принял во внимание императивные нормы Семейного кодекса.

Поскольку адвокат Паши на редкость беспринципная особа даже по меркам адвокатского сообщества, настаивала на том, что Паша – безработный и взять с него нечего, мы зашли с другого бока. Паша часто бывает за границей, следовательно, у него есть средства, которыми он обязан поделиться с супругой. Однако адвокатесса Павла представила его суду, как "экономиста с большой буквы, которого жаждут заполучить ведущие мировые компании", регулярно приглашающие его на собеседования во Францию, Арабские Эмираты и другие страны с хорошим климатом. Конечно же, за счет потенциальных работодателей.

Процесс по алиментам длился в течение полутора лет после развода, причем Паша в суд не ходил, препоручив дело адвокатам, мол, как решат, так пусть все и будет. Желания увидеться с детьми он все это время также не изъявлял. И вдруг – позвонил Вике и сказал: "Я хочу пообщаться с детьми, можно?"

Вика напомнила, что на протяжении всех судов повторяла, что Паша – отец, и может общаться с детьми в любое время, без каких бы то ни было судебных решений, так как никаких препятствий она чинить не собиралась. "Отец-герой" приехал, привез подарки, они "всей семьей" погуляли в парке. Через неделю опять приехал – и снова с подарками! Вике в какой-то момент даже показалось, что под предлогом желания увидеть детей Паша стремится к перезагрузке их отношений, но...

Через несколько дней после второго Пашиного приезда на судебном заседании, в ходе которого должны были принять окончательное решение по алиментам, адвокат Паши задает Вике вопрос: приезжал ли Паша к детям? Вика, разумеется, отвечает, что да, два раза приезжал. И да, привозил подарки, которые нужны детям. "Раз противная сторона подтверждает, что Паша приезжает и помогает, мы хотели бы предъявить суду доказательства объема Пашиной помощи детям", – сказала адвокат и вывалила перед судьей на стол громадное количество чеков, товарных накладных и документов, подтверждающих приобретение детского питания и вещей в течение последнего – внимание! – года.

Кому он их покупал и откуда брал эти чеки? Никто не знает. Но так вот запросто Пашина адвокатесса "поймала" Вику и Викиного представителя убедить суд в том, что Паша, будучи безработным, оказывается, все свои ранние сбережения тратит на Вику и детей.





Что в сухом остатке? Паше присудили алименты в размере 15 тысяч рублей на двоих детей. Вике пришлось забыть о карьере телеведущей, она обучилась более прозаичной специальности. Не бедствует, работает косметологом, потихонечку зарабатывает на свою семью и по сей день не знает, куда же подевались "щедрые подарки", которые Паша дарил в течение последних лет их общим детям. А Паша радуется жизни, катаясь по самым дорогим и престижным курортам мира "в поисках работы".

Вот так некрасиво закончился брак, с самого начала оказавшийся с большой червоточиной. Но до глубины души меня поражает тот факт, что задолго до того, как истинная сущность красавчика Паши перестала быть загадкой для людей, с которыми он приятельствовал, умница Вика не видела, с кем связались. Неужели можно не слышать столь явных "звоночков", да что там – набатов, которые призывают: "Беги, милая! Спасай себя! Не меняй свою юность, свои планы, свою намечающуюся карьеру на блеск дурацких камней!"

Но с начала веков и по сей день наивные барышни продолжают принимать щедрые подношения за искренние чувства. И на чужом опыте, увы, не учатся.