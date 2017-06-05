Как начать жизнь с чистого листа

В жизни происходят разные вещи: приятные и не очень. Бывает так, что все как будто наваливается сразу: неожиданная потеря работы, измена близкого человека, предательство, к этому прибавляется еще ворох каких-то более мелких проблем, неурядиц, спустя какое-то время ты начинаешь осознавать, что ты запуталась, не видишь выхода, кажется, что потеряно все ради чего жила. Как пережить этот сложный период? Как не потерять веру и надежду в себя, в свое будущее?

Как говорится, все, что случается с нами – не случайность. Исходя из этой ценной мысли, мы и должны смотреть на нашу жизнь. Действительно, порой проблемы наваливаются разом, и абсолютно нет сил сопротивляться случившемуся. Ты попадаешь в какой-то замкнутый круг больших и мелких неприятностей, откуда нет выхода. Как следствие – опускаются руки. А опускать их, поддаваться нельзя! Надо всеми силами держаться на плаву и жить, несмотря ни на что.

Я бы сравнила эту ситуацию с кризисом. Конечно, кризисы бывают разные, некоторые могут длиться достаточно долгий промежуток времени, и то, чем они в итоге закончатся, зависит от нас самих. Поэтому, я предлагаю решительный план действий по выходу из кризисной ситуации.

Пережить и принять

Если вы вдруг обнаружили, что произошла цепь негативных обстоятельств, вы оказались один на один с проблемами, выделите время на то, чтобы пережить все плохое, что с вами произошло. Скажите себе: "Да, так случилось". Ни в коем случае не надо обвинять себя во всех смертных грехах. Экономическая ситуация, ликвидация предприятия, потеря работы – да, вы много времени посвятили, возможно, любимому делу, но сейчас такое происходит сплошь и рядом. Честно говоря, найти работу сегодня сложно, но можно – это абсолютно точно. Решите для себя главное: продолжать начатое или двигаться в другом направлении. Работу искать придется, поэтому начинайте сразу, поиск того, что вас устроит, может занять время, поэтому не откладывайте.

Отпустить

Другой вопрос, если произошло что-то сугубо личное. Вы доверяли, вас обманули. Человеческие взаимоотношения – вещь сложная. Будьте честны по отношению к себе: измены и предательства редко происходят вдруг. Часто мы сами живем, закрывая глаза на очень многое, оно того стоит? Если вам было комфортно врать себе, почему сейчас, когда произошло ожидаемое, вы так расстроены? Может быть, вам просто страшно потому, что впервые пришлось взглянуть правде в глаза? Тогда взгляните! Подумайте обо всем, взгляните на ситуацию со стороны и отпустите ее. Отпустите и людей, которые вас обманули и предали, вам с ними явно не по пути.

Найти силы жить дальше

После того, как вы приняли ситуацию, пережили ее и пожалели себя, можно идти дальше. Что дает вам силы? У каждого человека есть такие маленькие увлечения, которые помогают поставить голову на место. Мой знакомый потерял высокий пост в одной очень известной фирме, кое-какие деньги на жизнь были отложены, но поскольку пост был высокий, с поиском новой работы возникли сложности – его нигде не брали, такие же посты были заняты, более мелкие ему не предлагали, да и зарплата на этих позициях была в разы меньше. Несколько месяцев ушли на то, чтобы звонить и слышать отказы, он погоревал-погоревал, а потом решил уехать на пару месяцев из Москвы в Карелию. Рыбачил, жил в палатке. Свежий воздух, любимое занятие, натуральная пища - вроде и деньги не нужны. В Москву он вернулся другими человеком – начал собственный бизнес. На самом деле, таких историй много. Правильно говорится, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Во всем надо учиться видеть положительные стороны.

Никогда не бояться

Страх – чувство, которое мешает нам жить. После увольнения, развода, других жизненных перипетий, нам иногда кажется, что больше ничего хорошего с нами не случится. А это совсем не так! В такие моменты в нас говорит страх. Не надо идти у него на поводу. Поверьте, начать новую жизнь никогда не поздно. Нет ничего страшного в том, чтобы найти работу, познакомиться с новым человеком, а вдруг он окажется той самой половинкой. Какие бы неприятные вещи не происходили с нами в этой жизни нужно оставаться открытыми к общению и знакомству с новыми людьми, они обязательно появятся, по-другому не бывает.

В заключение маленький совет, как сохранить душевное спокойствие, несмотря на невзгоды – всегда имейте увлечения. Они помогают держаться на плаву: музыка, литература, живопись – это то, что делает нашу жизнь интересной и не дает полностью погрузиться в мир переживаний. Также как и общение, увлечения помогают нам пережить сложные периоды, не зацикливаться на проблемах и придают уверенность в своих силах. А еще можно взять и начать что-то новое, что давно хотелось сделать, но, опять же, было страшно. Пойдите в спортзал или займитесь танцами: и новыми знакомствами обрастете, и в одиночестве сидеть не придется.

Любой кризис – это всего лишь способ убрать из жизни то, что отжило, и начать все с чистого листа, помните об этом.