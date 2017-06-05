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Сожительство с родителями приводит к моральному инцесту

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Юрковская

Ольга Юрковская блогер

 Психолог, владелец консалтинговой компании Olga Yurkovskaya Consultancies FZE.
Выросшие дети должны уходить из дома родителей. Иначе они никогда не станут настоящими взрослыми, оставаясь заложниками "внутрисемейных моральных инцестов", когда путаются социальные роли мужей и жен, отцов и детей.
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Многие семьи из-за недостатка денег или самостоятельности живут в одном доме, а иногда даже в одной комнате с родителями. Так возникают болезненные отношения, которые часто представляют собой две крайности.

Пример первой крайности – свекровь моей подруги, которая и в пятьдесят лет спрашивала у своей мамы, как делать бутерброды. Невестка с квадратными глазами слушала их разговор. Женщина практически пенсионного возраста бежит к маме с вопросом, как делать бутерброды! И, более того, имея возможность жить с мужем и с ребенком отдельно, знакомая предпочла поменять две отдельные квартиры, двухкомнатную свою и однокомнатную ещё нестарой матери, на общую трешку, чтобы жить с вместе с мамой.

А вот ее родная сестра, наоборот, проявила полную противоположность, и это вторая крайность в отношениях. В семнадцать лет она сбежала в другую республику, чтобы только удрать подальше от мамы с ее авторитарными претензиями. И когда мать попросилась пожить у свободолюбивой дочери на время капитального ремонта, та ответила категорическим отказом. Нет и все! Полное отрицание какой-либо связи.

Фото: GLOBAL LOOK press 

К сожалению, семей, в которых поколения живут отдельно друг от друга, в нашей стране меньше половины. В основном молодые супруги продолжают жить с родителями. Когда-то это было нормой. Но когда-то нормой было и снохачество! Разве сейчас мы считаем нормальным секс свекра и невестки? Нет, но продолжаем считать жизнь нескольких поколений семьи в одной квартире нормой.

В советские времена "в тесноте, да не в обиде", когда и секса не было, и всех объединял мир, труд и май, могли ютиться в "хрущобе". Но и это жилье выстраивалось как временное, на замену баракам. В планах не было, что в квартирках с совмещенным санузлом будут жить поколениями, рожая детей и тесня друг друга.

Именно совместная жизнь в тесном помещении приводит к тому, что родственники меняются в семье ролями, не чувствуют своих границ. Происходит путаница – кто кого воспитывает, и кто за кого несет материальную ответственность. И по факту такое сожительство, как и в царские времена, можно считать инцестом. Пусть не физическим, каким было снохачество, но моральным точно.

Когда к родителям жены переезжает юный супруг – они его практически "усыновляют". Выходит, что брат спит с сестрой, у которых одни родители на двоих. И оба супруга играют две роли – собственно, мужа и жены, а также детей для своих взрослых родителей. А если к этому добавляются дети? Получается дурдом! Ребенок не понимает, чей авторитет сильнее, бабушки или мамы, одна сказала нельзя, другая разрешает, чадо носится между одним и другим поколением, зная, что получит все, что пожелает, главное - знать к кому обратиться.

Фото: GLOBAL LOOK press

Тем временем бабушка с дедушкой превращаются во вторую пару родителей – на замену упорхнувшим маме и папе.  А родители на глазах у ребенка получают нагоняй от старших, теряя всяческое уважение в глазах младшего поколения. К чему все это приведет в итоге? К трем поколениям инфантильных, зависимых друг от друга людей, не умеющих выставлять границы личности и брать на себя ответственность.

Поэтому, если вы взрослый человек, и тем более, хотите завести собственных детей, либо уже их воспитываете – отделяйтесь от родителей. И живите отдельно, а родителей оставьте в покое. Пусть живут своей жизнью, как умеют. Не надо их переучивать или перевоспитывать. Не надо на них давить или тащить к себе. Занимайтесь собой.

Но главное – занимайтесь собой на расстоянии от старшего поколения, в своем доме. Иначе вы никогда по-настоящему не повзрослеете и не сможете вырастить самостоятельных детей. Невозможно взрослому сыну или дочери мирно жить под одной крышей с родителями и быть взрослым, жить своим умом и поступать вразрез с мнением старшего поколения — это просто невозможно! Вас или ждут постоянные скандалы, или придется во всем подчиняться маме и папе, отказавшись от прав взрослого. А зачем? Аренда квартиры стоит намного дешевле вашей свободы.

5 июня 2017, 13:48

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