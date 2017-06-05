Сожительство с родителями приводит к моральному инцесту

Выросшие дети должны уходить из дома родителей. Иначе они никогда не станут настоящими взрослыми, оставаясь заложниками "внутрисемейных моральных инцестов", когда путаются социальные роли мужей и жен, отцов и детей.

Многие семьи из-за недостатка денег или самостоятельности живут в одном доме, а иногда даже в одной комнате с родителями. Так возникают болезненные отношения, которые часто представляют собой две крайности.

Пример первой крайности – свекровь моей подруги, которая и в пятьдесят лет спрашивала у своей мамы, как делать бутерброды. Невестка с квадратными глазами слушала их разговор. Женщина практически пенсионного возраста бежит к маме с вопросом, как делать бутерброды! И, более того, имея возможность жить с мужем и с ребенком отдельно, знакомая предпочла поменять две отдельные квартиры, двухкомнатную свою и однокомнатную ещё нестарой матери, на общую трешку, чтобы жить с вместе с мамой.

А вот ее родная сестра, наоборот, проявила полную противоположность, и это вторая крайность в отношениях. В семнадцать лет она сбежала в другую республику, чтобы только удрать подальше от мамы с ее авторитарными претензиями. И когда мать попросилась пожить у свободолюбивой дочери на время капитального ремонта, та ответила категорическим отказом. Нет и все! Полное отрицание какой-либо связи.





К сожалению, семей, в которых поколения живут отдельно друг от друга, в нашей стране меньше половины. В основном молодые супруги продолжают жить с родителями. Когда-то это было нормой. Но когда-то нормой было и снохачество! Разве сейчас мы считаем нормальным секс свекра и невестки? Нет, но продолжаем считать жизнь нескольких поколений семьи в одной квартире нормой.

В советские времена "в тесноте, да не в обиде", когда и секса не было, и всех объединял мир, труд и май, могли ютиться в "хрущобе". Но и это жилье выстраивалось как временное, на замену баракам. В планах не было, что в квартирках с совмещенным санузлом будут жить поколениями, рожая детей и тесня друг друга.

Именно совместная жизнь в тесном помещении приводит к тому, что родственники меняются в семье ролями, не чувствуют своих границ. Происходит путаница – кто кого воспитывает, и кто за кого несет материальную ответственность. И по факту такое сожительство, как и в царские времена, можно считать инцестом. Пусть не физическим, каким было снохачество, но моральным точно.

Когда к родителям жены переезжает юный супруг – они его практически "усыновляют". Выходит, что брат спит с сестрой, у которых одни родители на двоих. И оба супруга играют две роли – собственно, мужа и жены, а также детей для своих взрослых родителей. А если к этому добавляются дети? Получается дурдом! Ребенок не понимает, чей авторитет сильнее, бабушки или мамы, одна сказала нельзя, другая разрешает, чадо носится между одним и другим поколением, зная, что получит все, что пожелает, главное - знать к кому обратиться.

Тем временем бабушка с дедушкой превращаются во вторую пару родителей – на замену упорхнувшим маме и папе. А родители на глазах у ребенка получают нагоняй от старших, теряя всяческое уважение в глазах младшего поколения. К чему все это приведет в итоге? К трем поколениям инфантильных, зависимых друг от друга людей, не умеющих выставлять границы личности и брать на себя ответственность.

Поэтому, если вы взрослый человек, и тем более, хотите завести собственных детей, либо уже их воспитываете – отделяйтесь от родителей. И живите отдельно, а родителей оставьте в покое. Пусть живут своей жизнью, как умеют. Не надо их переучивать или перевоспитывать. Не надо на них давить или тащить к себе. Занимайтесь собой.

Но главное – занимайтесь собой на расстоянии от старшего поколения, в своем доме. Иначе вы никогда по-настоящему не повзрослеете и не сможете вырастить самостоятельных детей. Невозможно взрослому сыну или дочери мирно жить под одной крышей с родителями и быть взрослым, жить своим умом и поступать вразрез с мнением старшего поколения — это просто невозможно! Вас или ждут постоянные скандалы, или придется во всем подчиняться маме и папе, отказавшись от прав взрослого. А зачем? Аренда квартиры стоит намного дешевле вашей свободы.