Как перестать отпугивать мужчин

Чем дальше юный возраст, тем сложнее женщине уверовать в наличие того самого принца, который скачет именно к ней, погоняя чрезмерно медлительного коня. И, как в том анекдоте, в двадцать лет девушка, выбирая жениха, интересуется, какой он? В тридцать – кто он, а в сорок – где он?

По мнению многих, возрастное одиночество – это "ярлык". Мужчинам кажется, что дамы, не сумевшие хотя бы разочек "сгонять замуж" до сорока лет, обречены. Этот факт будет отпугивать, потому как одинокие женщины видятся им отчаявшимися, инфантильными, контролирующими, с завышенными ожиданиями и вообще неадекватными. Однажды у меня попросили совета, как перестать отпугивать кавалеров и как понять, что именно дама делает не так, почему отношения не складываются, несмотря на все усилия, прилагаемые к тому, чтобы выйти замуж.

Любой контакт, любая межличностная коммуникация дает или положительный, или отрицательный заряд. В первом случае мы после общения чувствуем себя лучше, чем до. Появляется энергия, улучшается настроение, возникает желание встретиться еще. В случае общения с негативным результатом появляется напряжение, усталость и ощущение, что время было потрачено зря.

"Вечно одинокая" женщина изначально программирует себя на неудачу, она уже в курсе, что "обречена", и подсознательно напряжена, недовольна. Срабатывает механизм зеркальных нейронов – это напряжение передается мужчине. И, вместо того, чтобы расслабиться и насладиться приятным общением, он тоже начинает напрягаться и нервничать. Результат такого свидания предсказуем – мужчина уходит с испорченным настроением, чувствует, что он напрасно потратил энергию и время. И сравнивает свои ощущения от более "солнечных" дам, которые могли им восхищаться, искренне смеялись над его шутками, интересовались на свидании не собой, а собеседником.

И да, я согласна с мужским мнением: особенность "вечно одиноких" дам – эгоцентризм, зацикленность на своих переживаниях и мыслях. Для таких женщин мужчина является объектом ее манипуляций, а не человеком со своими интересами и желаниями. Но это не приговор и не ярлык – это привычка, которую легко можно исправить. Нужно развивать эмпатию – учиться "смотреть из глаз другого" человека, а не придумывать, как он должен себя вести, чтобы соответствовать вашим необоснованным надеждам.

Коммуникации с людьми – это набор тренируемых навыков. Кто-то не умеет водить машину или плавать, а многие не умеют расслабленно и с удовольствием общаться. Но всему можно научиться. Сейчас есть много тренингов по переговорам и общению, есть много полезных книг. Главное – выполнять задания и практиковаться. Начните с общения с коллегами или приятелями, постарайтесь думать не о себе, а об удовольствии собеседника. А потом тренируйтесь демонстрировать полученный навык общения на романтических свиданиях. И вы очень скоро увидите разницу в отношении мужчин к вам.