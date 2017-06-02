10 правил здорового образа жизни

Здоровый образ жизни нельзя откладывать на понедельник, следующий месяц или даже год. Начинать правильно питаться и заниматься спортом надо здесь и сейчас. Это, кстати, и есть первое и главное правило.

· Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Если в вашей голове промелькнула мысль начать здоровый образ жизни – хватайтесь за нее обеими руками. Аутотренинги на тему "в ближайшие выходные буду есть все, что захочется, а с понедельника – ни-ни" – всего лишь отговорка, ведь в понедельник появятся новые причины отложить "новую жизнь". И так до бесконечности.

· Бой вредным привычкам. Для кого-то вредные привычки вроде курения – настоящая философия жизни. Но, как бы там ни было, эта философия мешает вам жить и не дает наслаждаться жизнью в полной мере. Ни один последующий совет по ЗОЖу не будет действенным, если вы не откажетесь от вредных привычек. Время выбирать.

· Правильное питание. Не спешите вгонять себя в строгие рамки калоража и сломя голову считать белки, жиры и углеводы. Для начала исключите из рациона полуфабрикаты, снеки, консерванты, фастфуд и прочие "радости жизни". Добавьте в свое меню побольше овощей, фруктов, рыбу, нежирное мясо, ешьте маленькими порциями не менее пяти раз в день и вы уже начнете ощущать легкость во всем организме.

· Спорт – это наше долголетие, залог успешности и красоты. И это не обязательно должен быть дорогостоящий фитнес-клуб – занимать себя физическими нагрузками можно и дома, и на улице: велосипед, ролики, бег – летом, лыжи, коньки – зимой. А также танцы, йога, плавание… Занимайтесь 30-60 минут через день и вы заметите как преобразится ваше тело.

· Режим дня. Здоровый сон – залог здорового организма. Спите не менее 8-9 часов и старайтесь соблюдать распорядок дня – ложиться, просыпаться, принимать пищу в одно и то же время. Не засиживайтесь и не пересыпайте в выходные, иначе потом всю неделю будете чувствовать себя "разбитыми".

· Свежий воздух. Проветривайте почаще квартиру и офис, проводите выходные на природе и практикуйте дыхательные упражнения.

· Спокойствие – только спокойствие. Старайтесь не накручивать себя из-за всяких мелких неурядиц. Нервные клетки восстанавливаются очень медленно, а постоянное напряжение очень негативно сказывается на нашем здоровье. Но не нервничать и сдерживать в себе эмоции – не одно и то же. Если вы чем-то недовольны – не замалчивайте, а спокойно поговорите с оппонентом и постарайтесь все выяснить, а не надумывать себе новые претензии.

· Страхам нет! Если у вас есть какие-то фобии, которые мешают вам жить – с ними надо бороться. Помочь вам в этом может квалифицированный специалист. Если вы боитесь знакомиться с новыми людьми или выступать на публике – запишитесь на курсы актерского мастерства. Боитесь воды – походите в бассейн с комфортным для вас тренером, который научит вас расслабляться и "чувствовать дно".

· Не оттягивайте походы к врачу, посещайте плановое осмотры все самых главных врачей и будьте уверены в своем здоровье.

· От улыбки, как говорится, станет день светлей. Просыпайтесь, любуйтесь на себя в зеркало с улыбкой, встречайтесь с друзьями и умейте посмеяться над собой. Позитив и хорошее настроение – мощное средство в достижении успеха во всех областях.