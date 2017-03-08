Миграционный вопрос на евроуровне

В последнее время конечно все интересуются путями миграции. Но речь идет не о перелетных птицах а о тех гражданах что кочуют между странами. И кочуют они не от хорошей жизни.

Мексиканцы едут в США, представители среднеазиатских республик стремятся по старой памяти в Россию, ставшую количественно вторым после Штатов центром для мигрантов. Жители Восточной Европы стремятся в Европу Западную, работать хоть в Англии сантехником, если ты поляк, хоть в Норвегии подсобным рабочим на рыбозаводе если ты украинец. И к этому вроде бы все уже привыкли.

Но иногда в бурных потоках беженцев возникают какие-то доселе невиданные завихрения и все начинает бурлить. Вот к примеру арабы тихо-мирно жили себе во Франции, напоминая о ее колониальном прошлом, или в той же Германии и вдруг начали прибывать с какой-то противоестественной быстротой. И так-то аборигены раздражались и старались не гулять вечерами по улицам, а тут вообще ужас. Понаехали, а Франция (Германия, Австрия) не резиновые. Грабежи, изнасилования, отсутствие толерантности. Выпускали для них памятки – как мол надо вести себя с местными женщинами например, как красиво ухаживать, как уважать гомосексуалистов и самим таковыми становиться – но ничто не помогало.

И проблему стали решать кардинально. Австрийцы предложили устроить центры для беженцев за пределами Евросоюза – где-нибудь в Египте, на Балканах или в Грузии например. То есть имеются ввиду страны что уже много лет хотят как-то вступить в европейское сообщество но их все обещаниями кормят. В Турции, мечтавшей об этом много десятилетий, такие центры собственно уже есть – даже в Стамбуле. Беженцы из разбомбленной Сирии и прочих ближневосточных стран там размещаются. И президент Эрдоган требует с европейцев, с Меркель и компании, большие деньги за их содержание и отмену визового режима для турок. Ну чтоб хоть не все мигранты попадали в Европу через Балканы. Такой вот бизнес.

Однако Грузия от предложения австрийских чиновников в восторг не пришла. Получается что за вожделенный безвизовый режим с Европой надо платить, причем немедленно. То есть фильтрацию мигрантов на "чистых" и "нечистых" европолитики, наконец озаботившись народными нуждами, предпочитают проводить за пределами своих границ. И такие фильтрационные лагеря лучше размещать в маленькой но горной стране. Так заявил министр иностранных дел Австрии Себастьен Курц. Но МИД Грузии в свою очередь, пояснил что у его страны и так полно проблем и реализацию данного проекта даже невозможно себе представить. В частности у Грузии есть свои беженцы, перемещенные с "оккупированных территорий", им нужны пособия которые хоть и копеечные но могут быть отменены и так далее.

Страны Восточной Европы вообще к беженцам относятся нетолерантно, в отличие от соседей из Европы Западной. И не хотят размещать у себя арабов и прочих африканцев согласно квотам из Брюсселя. Не понимают что итальянцам с греками и так тяжело, что мол надо облегчить их ношу. Конечно брюссельские власти грозят непослушным Польше, Австрии и прочим страшными карами в виде экономических санкций, но это мало помогает. Да и сами беженцы, понимая с какой стороны намазан маслом бутерброд, упорно стремятся в богатые Германию и Швецию– там дескать много денег и доступных в своей массе женщин, не к Восьмому марта будь сказано.

Конечно проблему мигрантов надо решать системно. Можно создать центр с полутюремным режимом, где каждый выход за его стены будет расцениваться как попытка к бегству, а можно попытаться наладить жизнь в тех республиках которые попали под бомбежки "демократизаторов". Но это путь сложный и долгий, надо возвращать этих самых прежних правителей, кого не повесили, извиняться... Проще снова ввести войска и устроить оккупационные зоны. А Меркель сказать что мол сама дура раз пустила к себе мигрантов – именно в этом духе выразился президент Трамп в интервью немецким СМИ. Поэтому пока что придется возиться с беженцами все в той же европейской песочнице.

Ну а в то время как великие мира сего решают проблему эмигрантов, переселенцев или просто беженцев разными методами те продолжают шествовать галопом по европам, время от времени круша заборы и вступая в стычки с полицией. Иногда их топят в море пограничники, иногда по слухам вообще продают на органы. С ними рядом конечно и дети, кочуют табором. Временами их пытаются лишить бесплатного питания, как это распорядился сделать мэр города Кале, которому надоела огромная лагерь-свалка под носом горожан. Жизнь бьет ключом и все по голове.

Бывает что местные жители мигрантов сильно жалеют и сочувствуют, записываются в волонтеры, раздают еду и вещи а потом погибают от их же рук. И не зря восточноевропейцы уверяют что переселенцы – угроза их национальной безопасности. Беженцев наряжают в европейскую одежду как кукол и стараются срочно подогнать под евростандарты, но это пока плохо получается – те привыкли в своей Африке к племенным отношениям. В общем пока мечеть Парижской Богоматери еще не стала новой реальностью нужно без лишних речей с трибуны ООН срочно вернуть все перепутанные кубики на свое географическое место.