Cтрашное оружие Украины

Следственный комитет России заявил, что установил личность командира соединения ВСУ, применившего против мирных районов Луганской области тактический ракетный комплекс "Точка-У". По мнению российской стороны, к совершению преступления причастен командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. У СКР имеются и другие доказательства применения Киевом против гражданского населения Донбасса оружия массового поражения в виде комплексов "Точка-У" в 2014-2015 годах.

Почему же СКР относит "Точку-У" к оружию массового поражения? Обратимся к истории этого комплекса.

Необходимость в разработке нового дивизионного ракетного комплекса возникла в 60-х годах 20 столетия. Разработкой "Точки" занялось конструкторское бюро машиностроения "КБМ" в Коломне, а производство ракет к комплексу велось на Воткинском машиностроительном заводе. В целом, в производственном цикле составляющих "точки-У" были задействованы предприятия на территории всего Советского Союза.

В течении пяти лет – с 1970 по 1975 годы – велись государственные испытания комплекса 9К79 "Точка", и в 1975 году комплекс был официально принят на вооружение Советской Армии. Через несколько лет, в 1983 году, на вооружение СССР также был принят комплекс "Точка-Р" с пассивной радиолокационной головкой самонаведения.

В 1989 году в Вооруженные силы СССР стал поступать модернизированная "Точка" – комплекс РК 9К79-1 "Точка-У". В странах НАТО новый комплекс получил обозначение SS-21 ScarabA (с англ. - "Скарабей").

Новая "Точка-У" получила увеличенную до 120 км дальность стрельбы, поэтому комплекс был переведен из дивизионного звена в армейское. "Точка-У" также получила возможность использовать тактические ядерные боеприпасы мощностью до 100 кт.

На данный момент "Точка-У" – это одно из самых мощных вооружений в распоряжении вооруженных сил Украины. Это действительно страшное оружие, имеющее огромную площадь поражения.

Комплексы "Точка-У" снаряжаются управляемыми твердотопливными баллистическими ракетами с Х-образным расположением рулей и крыльев. Ракеты комплекса управляются на протяжении всего полета. При приближении к цели ракета совершает маневр и встречается с объектом попадания практически под прямым углом. Подрыв фугасной боевой части "Точки-У" происходит на высоте от 10 до 20 метровс помощью лазерного датчика.

Осколочно-фугасная часть ракеты "Точки-У" образует при взрыве более 14 тысяч осколков на площади свыше 2 га. А вооруженная кассетной головной частью, ракета комплекса поражает людей и технику на открытой местности площадью от 3,5 до 7 га, и образует при взрыве до 15,8 тысячи осколков!

Неудивительно, что в заявлении СКР говорится, что "международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах".

В российском следственном ведомстве считают, что подобные действия подпадают под статью части 1 статьи 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", а также нарушает международную Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, принятую в Женеве в 1949 году.