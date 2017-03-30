Как перфекционизм отравляет жизнь
Как вы можете догадаться, это не просто любовь к чистоте. Это самое настоящее желание сохранить окружающее пространство и тех, кто в нем находится в идеальном виде, будто для фотосессии.
Перфекционизм (от англ. perfect – безупречный, совершенный) – означает стремление к совершенству, идеалу.
С одной стороны, желание достигать совершенства и требовательность к себе – прекрасные качества. Но лишь до того момента, пока они не станут навязчивой идеей и не начнут отравлять жизнь.
Первые проявления перфекционизма закладываются еще с детства, когда в школьные годы мама с папой, желая для своего ребенка лучшего, приучают его к тому, что любовь родителей нужно заслужить. "Платой" за родительскую любовь становятся хорошие оценки, примерное поведение, победы в различных олимпиадах и спортивных соревнованиях.
Вместо того, чтобы дарить своему ребенку безусловную любовь, (с целью воспитания конкурентных качеств) родители говорят: "Ты получила четверку, а у Петровой пятерка!", "Могла бы и лучше выступить на соревнованиях, третье место – это не достижение". Так появляется "синдром отличницы".
После учебы в школе и ВУЗе человек устраивается на работу. И чтобы заслужить уважение и признание руководства и коллектива, перфекционист старается "выложиться на полную". Однако почему-то не всегда подобные старания оправдываются. Вдруг, казалось бы, совершенно беспричинно, повышают в должности сотрудника, который вкладывал меньше сил и времени на выполнение работы.
Та же история повторяется и дома. Вместо того, чтобы быстро навести порядок и проводить время с семьей, "отличница" затевает генеральную уборку, поневоле терроризируя домочадцев излишними требованиями к порядку и чистоте.
Безусловно, желание совершенствоваться, развиваться и стремиться к идеалу может привести к большим успехам в жизни, к карьерному росту, профессионализму. Но часто, зацикленность на идеальном выполнении задач может привести к обратному результату – проблемам со здоровьем и психическим расстройствам. С такими людьми тяжело общаться, поэтому у них немного друзей и могут быть проблемы в семье, что зачастую приводит к одиночеству.
Многие, желая начать бизнес (проект, дело) идеально, так никогда его и не начнут. Всегда найдется нечто, что можно сделать лучше!
Чтобы избавиться от "синдрома отличницы", необходимо, в первую очередь, понять, что совершенство недостижимо. Можно переделывать одну и ту же работу бесчисленное количество раз и все равно быть недовольной результатом. Как известно, лучшее – враг хорошего. Можно оставить для себя одну сферу жизни, где вы позволите себе быть перфекционистом и добиваться больших успехов, а в остальной жизни позвольте себе быть собой, со всеми недостатками и слабостями.
Если вы прочитали статью и поняли, что ваш перфекционизм идет вам во вред, попытайтесь что-то поменять. В ближайшую субботу не беритесь за очередную генеральную уборку, пусть пыль полежит, а вместо этого сходите в кино или позвоните подруге, пообедайте вместе. Вспомните, что в жизни есть еще место для самой жизни, а не только для того, чтобы быть идеальной.
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