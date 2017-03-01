Какие комплексы и страхи мешают добиваться целей

"Для того, чтобы начать меняться, нужно желание, а не понедельники!" Хорошая мотивационная цитата, правильная. Но есть одно но. Замечали ли вы такую ситуацию, что вроде бы и желание есть, и даже возможность, но "все время что-то мешает"?

Иногда кажется, что добиться поставленных целей нам мешают внешние препятствия. Открою небольшой "секрет" – все только выглядит так. Чаще всего что-то изменить в жизни, на что-то решиться нам мешает наше собственное контрпродуктивное поведение. Психологи называют этот механизм самосаботажем.

Он может быть спровоцирован невысокой самооценкой, боязнью совершить ошибку, болезненным перфекционизмом или нежеланием брать на себя ответственность за собственную жизнь. Самосаботаж проявляется в самых разных формах – от необоснованной самокритики или, наоборот, постоянных жалоб на внешние факторы до знакомой многим прокрастинации (откладывание на потом).

Описываю ситуацию. Созваниваемся с клиентом, однозначно понимает, что хочет начать работу над собой. Назначаем встречу и… Именно в этот день происходит нечто: заболел (на один день-в итоге)/попал в мелкое, но неприятное ДТП/неожиданно задержали на работе/вызвали в школу к ребенку/машина не завелась и т.п. И так несколько раз подряд. Случается что угодно, но добраться и начать работу не выходит.



Другой пример. Вы намерились точно увольняться с работы, все решено, и вдруг вам предлагают повышение зарплаты (хотя никто не знал, что вы собирались уйти). То есть внешний мир выдает сопротивление и побуждает оставить все как есть.

Девушка собирается разорвать тяжелые отношения, вечером решается, наконец, на разговор с мужчиной, а он приезжает с подарком – ключами от авто.

Заметили? Как будто бы срабатывают две противодействующие силы. Одна говорит "нам надо, давай, действуй", а вторая тут же включает сопротивление "давай оставим все, как есть. Не надо ничего трогать".





Самосаботаж – типичная реакция на внутреннее противоречие между сознательной установкой и подсознательным желанием или убеждением.

"Слабаки. Просто оправдывают свое нежелание", можете сказать вы. В целом, так и есть, но механизмы этого глубоки и не осознаются, поэтому эти истории могут длиться годами. Как правило, такие люди любят говорить о "знаках" ( "Да, это знак. Надо оставить все, как есть/не стоит пытаться"). Так люди зависают в категорически не устраивающих их условиях, после нескольких попыток к переменам, которые встретили мощное внутреннее и, соответственно, внешнее сопротивление.

Существует и такая разновидность самосаботажа, как проактивное избегание. Проактивное избегание свойственно в первую очередь социально-тревожным людям, которые способны на что угодно, чтобы избежать телефонных звонков или остаться незамеченными, столкнувшись со знакомым в торговом центре. Если человек хотя бы осознает, что он делает, это еще полбеды, но часто с помощью проактивного избегания человек неосознанно заставляет окружающих держаться от него подальше, а потом использует их реакции как аргумент против общения ( "Мне не стоит и пытаться сходиться с людьми, все равно я никому не нравлюсь".) Получается замкнутый круг.

Самому проработать ситуацию непросто. Психолог, если вы до него все же доберетесь, поможет решить ее гораздо быстрее.