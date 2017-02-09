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Формула сознательной любви

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face
Алла Спиваковская

Алла Спиваковская блогер

 Доктор психологических наук, профессор Московского университета. Создатель нового направления в психотерапии – беатотерапия. С 1977 по 2013 год Алла Семеновна являлась руководителем отделения гуманистической психологии, психотерапии и беатотерапии Института психологии и педагогики. По ее научным трудам уже десятки лет учатся студенты психологических вузов и работают практикующие психологи по всей России.
Любовь в ее развитой совершенной форме может определяться так: это неуклонное стремление, сознательно прикладываемые усилия к тому, чтобы предмет любви достиг своего собственного совершенства, заключенного в нем от рождения.
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Подчеркну, что сознательно любящий не стремится превратить предмет своей любви в нечто, по собственному образу и подобию, или в нечто, о чем сам мечтал, но не сумел обрести. Сознательно любящий постоянно внимательно вглядывается в того, кого любит, пытаясь найти скрытые, может быть пока еще не реализованные, но присущие именно ему, любимому существу, уникальные и неповторимые качества. Сознательная любовь – всегда поиск условий, при которых любимый обязательно станет тем, кем он может и должен стать в соответствии со своим безграничным потенциалом роста, развития, становления, преображения.

Истинно и сознательно любящий не ожидает от любви ничего для себя, он не опасается никаких последствий, не ждет почестей и наград. Любовь ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею, ибо сознательная любовь довольствуется собственной любовью. Думаю, читателям стало ясно, что способность любить сознательно – нечастое явление в человеческих отношениях.

Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Morozova

Сознательная любовь – это способность не только живого, но и сознательного существа. Быть сознательным –  значит каждый момент своей жизни превращать в искусство, в высокое качество отношений к себе и другим. Сознательный человек уже не мечтает о том, чтобы обязательно быть любимым, он действительно не нуждается в том, чтобы его страстно любили, так как он уже любим и избран жизнью. Теперь его задача и его потребность – любить других. Ибо любовь дает лишь себя и берет лишь от себя.

Любовь – редкое явление еще и потому, что достижение совершенства, реализация скрытых возможностей человека становится целью отношений между людьми совсем не всегда. Люди не осознают, не задумываются о том, что совершенство любимого – это и есть полное воплощение любви. Даже когда человек полон желания любить, готов делать усилия, он не знает в чем состоит благо для любимого существа и не владеет инструментами как распознавать, в чем же оно состоит.

Но самый главный барьер для сознательной любви, это думать, что уже ею обладаешь. Большинство людей, когда думают о себе, часто уверены, что они умеют любить. А вот проблема только в том, что другие их не любят, не хотят, не умеют любить. Сознательная любовь - не приходит случайно, от рождения, сама по себе. Это результат сознательного выбора и твердого желания совершать усилия и даже сверх усилия над самим собой.

9 февраля 2017, 17:38

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